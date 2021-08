Augusztus 30-án nyitják meg a brüsszeli Tour & Taxis kiállítóközpontban a 'Hiperrealista szobrászat' nevű vándorkiállítást, amely korábban már Mexikóban, Spanyolországban, Ausztráliában és Hollandiában is sikeres volt. A kiállítás élethű, részletgazdag formában mutatja be az emberi testet, vicces és sokkoló alkotásokkal is.

Az alkotók a vándorkiállítás minden helyszínén arra biztatják az érdeklődőket, hogy meztelenül látogassák meg a kiállítást.

A bemutató helyi szervezői mindazonáltal arra kérik azokat, akik így néznék meg a kiállítást, hogy előzetesen regisztráljanak, és foglaljanak maguknak időpontot a meztelen csoportoknak fenntartott idősávok egyikében, hogy elkerüljék a hagyományos és ruhátlan csoportok ütközését.