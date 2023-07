Zenél a mozi címmel ad koncertet a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar július 28-án, pénteken este nyolc órától Dunakeszin, a Körönd Járműjavító teraszon. A Köröndi esték hangversenysorozat utolsó állomásán világhírű filmek felejthetetlen dallamait hallhatja majd a közönség. A zenék alatt a filmek egy-egy részletét is kivetítik. A koncerten a népszerű művek mellett négy eredeti hangvételű, filmzenei ihletettségű dal szimfonikus átirata is elhangzik, melyek zeneszerzője Hidvégi Áron. A zeneszerző azt mondta: a dalokat esténként, kisfia elaltatása után írta, így azok lírai hangvételűek. A Zenél a mozi című koncert ingyenes, mindenkit várnak, aki szereti a szimfonikus zenét és a filmzenéket.

Filmzenék Dunakeszin

A Köröndi esték egy négy alkalomból álló koncertsorozat. A Zenél a mozi című koncert a Köröndi Esték utolsó állomása, amely július 28-án, pénteken este 8 órától lesz. A helyszín: Dunakeszi, Körönd, Járműjavító terasz.

A korábbi három koncert más tematikájú volt. Az utolsó hangverseny középpontjában a filmzenék állnak, ami talán a legkedveltebb és a legszélesebb közönséget vonzza majd. A megszólaló zeneszámok alatt az adott film egy-egy jelenetét is kivetítik.A népszerű filmzenék mellett négy könnyed hangvételű, filmzenei ihletettségű dal szimfonikus átirata is elhangzik, melyek zeneszerzője Hidvégi Áron.

A kisfiam altatása után írtam a dalokat

Hidvégi Áron életét a zene már gyerekkora óta kíséri. A zeneiskola elvégzése után könnyűzenei formációkban zenélt. Elsősorban billentyűs hangszeren játszik, de gitározik, basszusgitározik, dobol is, valamint mandolinon is játszik. Több ismertebb zenekar tagja volt, többek között a Kaukázus, az Iron Maidnem - az Iron Maiden tribute band -, Yasya és a Három nevű formációkban láthatta őt a közönség.

"A zeneszerzés és a szimfonikus hangzás, valamint a filmzenei világ a kisfiam születése után kezdett érdekelni. Úgy éreztem, ez egyfajta kreatív és harmonikus megoldás a család, a hivatás és a zene egyensúlyának fenntartásához." - mondta Hidvégi Áron. Hozzátette: Régi vágya megismerni a filmzenei világ működését, és szeretne részt venni majd egy-egy filmes projektben is, mint zeneszerző.

A koncerten elhangzó dalok könnyen befogadható, dallamos szerzemények - érződik, hogy a zeneszerző a könnyűzenei világból érkezik.

"A dalok személyes ihletettségűek, más-más érzelemvilágot jelenítenek meg, de közös bennük, hogy minden dalomat éjszaka, a kisfiam elaltatása után írtam. Ezért inkább lírai hangzásúak." - mondta Hidvégi Áron.

A szerzeményeket egy nap megmutatta Farkas Pálnak, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar vezetőjének, aki biztatta, hogy dolgozza ki a dalokat, amelyeket ezután műsorra tűz. A dalokat végül Subicz Gábor segítségével öntötték végleges, szimfonikus formába.

"Valóra válik egy álmom, hogy a dalaimat esti szimfonikus koncert keretében egy neves zenekar mutatja be." - mondta a zeneszerző, aki hozzátette: mivel a koncert filmzenei tematikájú, ezért az ő dalainak bemutatása alatt is vetített képeket láthat majd a publikum."A szerzeményeimhez Kozma Zsuzsanna készített animációkat, videókat, amelyek képi világa az egyes dalok hangulatát jeleníti meg." - emelte ki Hidvégi Áron.

Azt is elmondta, hogy egy új formáció megalakulásán dolgozik, amely a Suburban Orchestra nevet viseli. A pénteki koncerten hallható négy dalt pedig eredeti, zongorás és vonós hangszerelésben stúdióban is felveszik, később pedig videóklipek készülnek, amelyeket a közösségi médiafelületekre töltenek majd fel - várhatóan ősszel.

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar története

Az együttes 1984-ben Váci Szimfonikus Zenekar néven alakult. Alapító karmestere Szalay Miklós, a Magyar Állami Operaház karigazgatója volt. 1994-től a zenekar vezetője és karmestere Farkas Pál. Irányításával a zenekar jelentősen átformálódott, éves koncertjeink száma megközelíti a százat. A hagyományos szimfonikus zenekari programok mellett közismert és közkedvelt operarészleteket és népszerű operetteket, musical-részleteket is megszólaltatnak.A zenekar a helyi ifjúsági és felnőtt hangversenysorozatok, fesztiválok mellett gyakran szerepel az ország különböző pontjain, de ezzel párhuzamosan külföldi kapcsolatokat is kialakított. Vendégszerepeltek szinte egész Európában, ezen kívül Mexikóban és Izraelben is.Több budapesti színház zenés darabját kísérik, így számos színpadi mű, opera, operett, daljáték (Erkel:Bánk bán, Kacsoh: János vitéz, J. Strauss: A denevér, Huszka: Mária főhadnagy, Lehár: Luxemburg grófja, Kálmán: Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Cirkuszhercegnő, Szirmai: Mágnás Miska, Ábrahám: Viktória, Jacobi: Sybill stb.) bemutatását valósították meg.

A zenekar szólistájaként számtalan világhírű művész fellépett már, többek között Kalmár Magda, Misura Zsuzsa, Pitti Katalin, Miklósa Erika, Gregor József, Melis György, Molnár András, Berkes János - énekművészek, Bogányi Gergely - zongoraművész és St. Martin – szaxofonművész.

2017 július 1-től Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, Magyarország néven folytatták a több mint 30 éve megkezdett munkájukat.



Vezető karmesterük, Farkas Pál, a Nyíregyházi majd az Egri Tanárképző Főiskolán tanult, hegedű, ének-zene, karvezetés szakon. Később elvégezte a Szimfonikus Zenekari Karmesterképzőt is. 1981-től a Bartók Béla Zeneiskola hegedűtanáraként, a Váchartyáni Kihelyezett Tagozat vezetőjeként, növendékzenekarok vezetőjeként dolgozott.

1981-től a Musica Humana Kamarazenekar művészeti titkára, majd 1991-től vezetője és karmestere. Az együttes fő profilja az ifjúság zenei nevelése - a barokk, klasszikus és kortárs kamarazene mellett kamaraoperák bemutatása.

1988-tól a Gödöllői Kamarazenekar vezetője, majd 1990-ben alapítója és vezető karmestere a Gödöllői Szimfonikus Zenekarnak, ezután a Váci Zeneművészeti Szakközépiskola tanáraként és Szimfonikus Zenekarának vezetőjeként dolgozott. Ezt követően a Péceli Férfikar karnagya volt. A Váci Szimfonikus Zenekar elsőhegedűse, majd 1990-től koncertmestere, 1994-től pedig vezetője és karmestere. Az együttes a klasszikus koncertek mellett az opera- és operettrészleteket, valamint teljes színpadi műveket is bemutat.

2004 szeptemberétől a budapesti Belvárosi Színház és az Interoperett társulatának vezető karmestereként dolgozik, közben a Bartók Béla Zeneiskola igazgatói posztját is betöltötte 2013-ig, majd a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője lett.