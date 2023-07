Nemcsak terrorizálta, nemcsak a leveleit olvasta el, nemcsak a gyerekeit zárta el Alain Delontól, nemcsak imádott kutyáját vitte menhelyre és próbálta elaltatni, hanem a pénzét is ellopta a nagy színésztől a házvezetőnője, Hiromi Rollin. Két éve állítólag élettársszerűség is, ez nehezíti a jogi harcot ellene. Egyelőre ami biztosnak tűnik, hogy több tízezer eurót eltüntetett Delon számlájáról. És minden bizonnyal el is tűnt. Az európai filmtörténet egyik legnagyobb színésze ősszel lesz 88 éves, és agyvérzése óta nagyon rossz fizikai állapotban van.