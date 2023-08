A Budapesti Operettszínház 2021. április 1-jén mutatta be Frank Wildhorn–Leslie Bricusse Jekyll és Hyde című zenés darabját. A kiemelkedő szakmai- és közönségérdeklődéssel kísért, Vincze Balázs rendezésében színre vitt musical azóta is töretlen sikernek örvend. Mi sem igazolhatná jobban mindezt, mint a premier óta az előadásokra megvásárolt színházjegyek száma, valamint a nézők igénye, hogy újra és újra megtekintsék a produkciót és találkozhassanak a szereplőkkel.

Ezidáig 59 alkalommal tárult fel a színpadon Dr. Jekyll és Mr. Hyde misztikus története, és 53 523 néző látta az ikonikus darabot.

A rajongók megalakítottak a Jekyll-klubot is, amelynek létszáma bő fél év alatt elérte a 987 főt. Kérésüknek engedve, a Nagymező utcai teátrum még az új évad kezdete előtt exkluzív alkalmat teremt arra, hogy bármely színházat szerető néző emberközelbe kerüljön a Budapesti Operettszínház népszerű színművészeivel és énekeseivel.

A közönségtalálkozón Dolhai Attila és Homonnay Zsolt, mint Jekyll és Hyde várják a rajongókat, és sokak kérésére Füredi Nikolett és Széles Flóra is csatlakozik hozzájuk. Az esemény házigazdája Bálint Ádám lesz. A zenés - beszélgetős műsort kötetlen kávézás követi, bemutatjuk a már népszerű „Jekyll-sütiket", amelyeket újragondolt formában most először fogyaszthatnak majd. A program zárásaként exkluzív meglepetésként a résztvevők egy-egy felvonás erejéig belepillanthatnak a Jekyll és Hyde musical zenekaros összpróbájára, a címszerepben Sándor Péterrel.

A közönségtalálkozón mindazok részt vehetnek, akik augusztus 16. és 30. között teljes árú belépőjegyet váltanak a szeptember 1., 2., 7. 8. vagy 9-ei Jekyll és Hyde előadásokra, és regisztrálnak személyesen vagy online.

Vajon, mitől is olyan közkedvelt a Jekyll és Hyde?

A cselekmény középpontjában az 1800-as évek második felében, Londonban élő Dr. Jekyll orvosi kísérletei állnak. A doktor célja, hogy kifejlessze azt a szérumot, amely elválasztja az emberben lakozó jót a gonosztól. Téziseit egy kórházi grémium elé tárja, amelynek tagjai elutasítják, hogy élő emberen alkalmazza találmányát, ezért úgy dönt, hogy önmagán próbálja ki az új szert. A kísérletet követően gyötrelmes átalakuláson megy keresztül, és előtör belőle gonosz énje: Mr. Edward Hyde. A fővárosban ezután gyilkosságsorozat veszi kezdetét, aminek ki tudja, mikor szakad vége...

Vincze Balázs rendező megmutatja a sötét, démoni világ emberi oldalát is az előadásban, mindazon túl, hogy színpadi koncepciójával az egyensúlyt keresi a jó és a rossz között. Az Operettszínház produkciójában Dr. Jekyll emberi értékekkel is bíró szereplő, akivel a közönség képes együtt érezni. A Cziegler Balázs tervezte nagyívű díszletet a viktoriánus kor inspirálta: a színpadon olyan izgalmas helyszínek elevenednek meg, mint például a londoni szegénynegyed, a kórház, a boncterem, Jekyll elegáns dolgozószobája, a templom és a bálterem, valamint egy vasútállomás is. Fekete Katalin jelmeztervező kosztümjei illeszkednek a díszlettervező munkájához, és erősítik a főszereplő meghasonulását, belső konfliktusát.

Mint azt ahogyan Kiss-B. Atilla főigazgatása alatt már megszokhatták, a teátrum hármas szereposztásban mutatta be a Jekyll és Hyde című musicalt is. A színház vezetője így fogalmazott a premier utáni fogadáson: Ma este is egy olyan csoda jött létre itt a Budapesti Operettszínházban, amit nem érdemes szavakra lefordítani, mert annál sokkal emeltebb szintű. Ha megkérdeznék tőlem, hogy miért mutatta be a Budapesti Operettszínház a Jekyll és Hyde-ot, akkor azt mondanám, hogy azért, mert olyan, a legmagasabb művészi színvonalat képviselő társulata van, amelyre bárki büszke lenne a Földön!

Jekyll és Hyde szerepében Dolhai Attila, Homonnay Zsolt és Sándor Péter, Lucy Harrisként Polyák Lilla és Nádasi Veronika látható, Emma Carew karakterével pedig Széles Flóra, Dancs Annamari és Fekete-Kovács Veronika nyűgözi le a nézőket a színpadon.