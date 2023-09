Kiss-B. Atilla főigazgató köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a nézők estéről estére megtöltik a színházat, amely évekkel ezelőtt a megújulás útjára lépett. S nem csupán az intézmény, de a műfaj is új életre kelt, hiszen november 17-én, 18-án és 19-én hármas szereposztásban bemutatásra kerül a 21. század és egyben az új évezred első magyar nagyoperettje, Pejtsik Péter–Orbán János Dénes: Az Orfeum mágusa című darabja. Kiss-B. Atilla kiemelte, hogy a színház szorosan együttműködik a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, ahonnan a következő generáció új tehetségei érkezhetnek majd a Budapesti Operettszínházba. Végül hangsúlyozta, hogy örül a fiatal nézők jelenlétének az Operett Forgatagon, hiszen egy fenntartható társadalomban elengedhetetlen a szellemileg és lelkileg is jól táplált közönség, a Budapesti Operettszínház pedig éppen ezt nyújtja számukra.

A gazdag programsorozat mindenki számára tartalmas szórakozással kecsegtetett. A gyerekek Bordás Barbara és Kékkovács Mara interaktív koncertjeit hallhatták. A legismertebb Disney-dalok a mesék varázslatos világába kalauzolták el az ifjabbakat és szüleiket egyaránt, Dezső Ágota, Faragó Alexandra, Füredi Nikolett, Kardffy Aisha, Kálmán Petra, Siménfalvy Ágota, Bálint Ádám, Imre Roland, Szentmártoni Norman és Wéber Tamás előadásában. Máté Zsuzsanna (basszus klarinét), valamint Kohán István, Légrádi Gábor és Szoucsek Szilveszter (klarinét) – a színház zenekarának művészei – Quattroperett nevű zenei formációjukkal mutatkoztak be a nézőknek: Weiner Leó Rókatánc című műve, Bizet Carmenjéből a Habanera, és Verdi Álarcosbál című operájának dallamai mellett olyan népszerű darabokat is megszólaltattak, mint a Kedvencek listája A muzsika hangja című musicalből, illetve a János vitéz, a Diótörő, A mosoly országa és a West Side Story fülbemászó slágereiből írt egyveleg, és végül Kurt Weil Koldusoperájának közismert Cápadala. A színház nemzetközi dalválogatásában mások mellett görög, spanyol, francia és angol opuszok is felcsendültek Papadimitriu Athina, Ullmann Zsuzsa, Bardóczy Attila és Petridisz Hrisztosz tolmácsolásában. A Budapest, Budapest, te csodás című csokorban Frankó Tünde, Kalocsai Zsuzsa, Udvarias Katalin, Vásári Mónika, Zsadon Andrea, Faragó András, Szolnoki Tibor és Virágh József énekeltek a fővárosról. Nagy sikert aratott az SzFE harmadéves, operett-musical szakos hallgatóinak műsora: Homonnay Zsolt és Kiss-B. Atilla osztályának fiatal tehetségei a Góbé zenekar népdalcsokrát követően musical, sanzon és operett válogatással lepték meg a nézőket. Frank Wildhorn–Nan Knighton A Vörös Pimpernel című musicaljének részletei mellett francia sanzonok is elhangzottak, csakúgy, mint Huszka Jenő–Szilágyi László Mária főhadnagy című nagyoperettjének népszerű számai.

Mindemellett meglepetés játék is várta a látogatókat és véradásra is sor került, amiből a művészek is kivették a részüket. A nap fénypontját kétségkívül Az Orfeum mágusa és a Carmen, az idei évadban látható két új bemutató részleteinek felhangzása jelentette. Somossy Károly belépőjét a három címszereplőtől, Dolhai Attilától, Homonnay Zsolttól és Nagy Lóránttól hallhatta a közönség, A primadonna kesergője, Carola Cecília, vagyis az „őscsárdáskirálynő" dalát pedig Kiss Diána Bordás Barbara és Lévai Enikő énekelte. Szendy Szilvi, Széles Flóra és Bojtos Luca a Porcica, cica, cica... című számot adták elő, Somossy és Armina, a feleség duettjét pedig Fischl Mónika, Füredi Nikolett, Lukács Anita, valamint Nagy Lóránt tolmácsolták. Megérdemelt sikert aratott a Gyere velem Bácskába című dal, amit Laki Pétertől, Dénes Viktortól és Erdős Attilától láthattak a nézők. A Carmen című musicalből Nádasi Veronika, Peller Anna, Fekete-Kovács Veronika, Széles Flóra, Kelemen Fanni, Dolhai Attila, Cseh Dávid Péter, Kocsis Dénes, Homonnay Zsolt, György-Rózsa Sándor és Sándor Péter énekeltek gyönyörű részleteket.

Somfai Péter, a Somossy, a mágus című könyv szerzője és a művészek készséggel dedikálták a kötetet, illetve fényképeiket a rajongóknak, akik a színház szerencsekerekének megpörgetésével értékes ajándékokat nyerhettek. A színházjegyeket és bérleteket vásárlók között gazdára talált egy félpanziós, két főre, két éjszakára szóló voucher a Thermal Hotel Visegrád**** Superiorba. A programot a társulat művészeinek közreműködésével, Varázslatos operett címmel óriási sikerű operett-musical gálakoncert zárta.