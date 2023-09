A Quimby 2018-ban a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon már játszott együtt az Óbudai Danubia Zenekarral. Jövő tavasszal az MVM Dome-ban Balassa Krisztián vezényletével több dal nagyzenekari átiratban fog megszólalni a szervezők tájékoztatása szerint.

2024 márciusáig a Quimby szünetelteti a fellépéseket, és minden energiáját a Class&Roll koncertre összpontosítja, hogy egy különleges produkcióval léphessen a közönség elé.

A Quimby 1991-ben alakult Dunaújvárosban, és a kilencvenes évek második felére már az ország legjobb zenekarai között tartották számon. A Kiss Tibor (ének, gitár), Varga Livius (ütőhangszerek, ének-vokál), Balanyi Szilárd (billentyűk, vokál), Kárpáti Dódi (trombita, ének), Mikuli Ferenc (basszusgitár) és Gerdesits Ferenc (dob) által alkotott együttes eddig tizenhét lemezt jelentetett meg, miközben saját, összetéveszthetetlen hangot alakított ki a hazai könnyűzenei színtéren. Legutóbbi kiadványuk a 2016-os Aréna-koncertet megörökítő Micsodaország - Tragikomédia egy hosszú felvonásban című, 2017-ben megjelent DVD volt.

Nagy slágereik közé tartozik mások mellett a Hintalógalopp, a Fekete Lamoure, az Autó egy szerpentinen, a Halleluja, a Libidó és a Most múlik pontosan.

Amikor öt ével ezelőtt a Margitszigeten lejöttünk a színpadról, rögtön eldöntöttük, a Class&Roll-t ki szeretnénk bővíteni, hogy még több embernek megmutathassuk. Az a nyarunk már tele volt, majd jöttek a lezárások, most azonban eljött az alkalom. A klasszikus zenei átiratok mellett színtiszta Quimby-dalokat is játszunk a koncerten. Ezek úgy fognak megszólalni, mint amikor a stúdióban feljátszottuk őket, hiszen ott lesz velünk élőben egy fúvós szekciói is"

- idézte Varga Liviust a közlemény.

A Class&Roll zenei átiratait Ott Rezső zeneszerző készíti, a koncerten közreműködik Vastag Gábor (gitár) és Tóth Sándor (szaxofon).