Egy új fesztiválon – az Ad Teatrum Festen - mutatkoznak be a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatói szeptember 22-től 25-ig. A rendezvényen IV. és V. éves SZFE-s osztályok előadásait láthatják a nézők és a színházi szakemberek – igazgatók, főrendezők, rendezők vagy művészeti vezetők. "A fesztivál alkalmat teremt arra, hogy végzős hallgatóinkat segítsük elindulni a pályán" – mondta Herczeg Tamás, a Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet vezetője. Azt is hozzátette: ez új fesztivál az SZFE-n, remélik, hogy hagyományt teremtenek, és minden évben bemutatkozhatnak a végzős hallgatók az Ad Teatrum Festen. Interjú Herczeg Tamással.

Egy új fesztiválra, az Ad Teatrum Festre várják az érdeklődőket. Hogyan született meg az új fesztivál ötlete?

A Színház- és Filmművészeti Egyetemnek nagy a repertoárja - jelenleg harmincegy előadást viszünk. Ezekből a produkciókból állítunk össze négy napra - szeptember 22-től 25-ig - nyolc előadást, ahol a végzős hallgatóink mutatkoznak be elsősorban a színházi szakmának, másfelől a nagyközönségnek. A rendezvény célja, hogy fiatal művészeinket már az egyetemi évek alatt megismerjék a hazai színházi élet alkotói és vezetői. Bízom abban, hogy ez az esemény is segíti diákjaink szakmai karrierjét az egyetemi éveket követően. Talán épp ezen a fesztiválon látottak alapján dönthetnek úgy a szakma képviselői, hogy a saját társulatuk tagjai közé meghívnak majd egy-egy hallgatót, miután végeztek az egyetemen.

Könnyebben indulhat el a pályán a fiatal színész, ha ily módon is megismerik őket a színházigazgatók?

Az SZFE rendkívül nyitott, nagyon sok színházzal áll aktív kapcsolatban. Nem is tudnám felsorolni az összes teátrumot, csak néhányat említek: Miskolcra, Szegedre, Szombathelyre, Debrecenbe, sőt, a határon túlra is járnak hallgatóink szakmai gyakorlatra. A fővárosban a Vígszínházban, a Nemzeti Színházban, az Örkényben, a Radnótiban vagy az Operettszínházban és számos független színházban is rendszeresen részt vesznek szakmai gyakorlaton. Hallgatóink aktívan jelen vannak a magyar színházi életben. Emellett szükséges, hogy az egyetem segítse pályájukat - ne csak abban a színházban ismerjék őket, ahol a gyakorlatukat töltik, hanem jóval szélesebb körben is. Ezért hoztuk létre ezt az új fesztivált. A színházi szezon elején négy napba sűrítve rendezzük meg az eseményt, így talán a vidékről érkező kollégák, igazgatók és főrendezők aktív jelenlétére is számíthatunk.

Hogyan fogadták a fesztivál ötletét a végzős hallgatók?

A hallgatók és a végzős osztályfőnökök is nagyon nyitottak voltak. A IV. éves prózai színművészek osztályvezető tanárai: Hegedűs D. Géza és ifj. Vidnyánszky Attila, a IV. éves fizikai színházi rendező és koreográfus osztály osztályvezető tanárai: Horváth Csaba és Rába Roland, az V. éves prózai színművészek osztályfőnöke: Zsótér Sándor, valamint az V. éves zenés színművészek osztályvezetői Novák Eszter és Selmeczi György is partnerek voltak. Természetesen izgulnak a hallgatóikért, akikkel öt éven át együtt dolgoztak, hogy sikeresek legyenek a pályán, bizonyíthassák tehetségüket, és azt, hogy nem hiába dolgoztak ilyen keményen az elmúlt években - mind a hallgatók, mind pedig az osztályfőnökök. A fesztivál a hallgatókról szól, az ő jövőjükről. Alkalom lesz arra is, hogy az előadások után találkozzanak a rendezőkkel, érdeklődőkkel. Nagy lehetőség ez számukra. Eddig ilyen fesztivál nem volt, amely kifejezetten a végzősök elhelyezkedését segítette volna. Ez lesz az első ilyen rendezvény, és reméljük, hagyományt tudunk teremteni. Az osztályfőnökök rendezésein kívül is nagyon izgalmas színházi alkotóktól láthatnak produkciókat az érdeklődők: többek között Vilmányi Benett, Ördög Tamás és Porogi Dorka rendezéseit is megnézhetik.

Kiket várnak a fesztiválra? Csak színházi vezetőket, vagy bárki megnézheti a végzősök előadásait?

A fesztivál nyitott, ahogyan az SZFE többi előadása is. Jöhet bárki, aki kíváncsi a végzős fiatalokra, de ez a rendezvény most elsősorban a színházi szakmának szól, hogy megismerjék a végzősöket a teátrumok vezetői. Több helyszínen zajlanak majd az előadások: az Ódry Színpadon, a Hevesi teremben, a Padláson - vagyis az SZFE hagyományos játszóhelyein a Vas utcai és a Rákóczi úti épületekben.

Gondolkodnak-e azon, hogy a későbbiekben ne csak a végzős hallgatók mutatkozhassanak be, hanem a fiatalabb évfolyamosoknak is legyen egy hasonló fesztiváljuk, hogy a színházigazgatók lényegében folyamatában láthassák a hallgatók fejlődését évről évre?

Jelenleg harmincegy produkció van repertoáron, minden hónapban 30-40 nyilvános előadást mutatunk be az SZFE színpadain. Az Ad Teatrum Fest újdonsága, hogy koncentráltabb rendezvény, a végzősöket mutatja be négy nap alatt nyolc előadásba sűrítve, hogy a színházi szakemberek rövid idő alatt akár több előadásban és karakterben is láthassák az egyes hallgatókat. Az előadásainkról az SZFE különböző felületein találhatnak meg információkat a kedves érdeklődők, várjuk a színházszerető közönséget. Bővebben az Ad Teatrum Festről: szfe.hu