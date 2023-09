Mit tehet az ínyenc, ha elveszti étvágyát, mint Krúdy Gyula? Vagy ha nem is volt neki, mint Arany Jánosnak? Mi a különbség Berda József kövérpörköltje és Bródy Sándor „pörkölt for ever" című fogása között? Milyen étel a bakagombóc? Ivott-e kecsketejet József Attila Párizsban? Miért hordott magánál hagymát, fokhagymát, tárkonyt, mustárt és más fűszereket Berda József? Hogyan reklamált az étteremben Podmaniczky? Móricz, Szabó Magda, Gárdonyi, Petőfi és Rejtő Jenő hashős volt vagy kákabélű? Melyik ételt utálta még a kritikusoknál is jobban Petőfi Sándor? - egyebek mellett ezeket tudhatják meg az olvasók Vinkó József: Szellem a fazékból II. című könyvéből, amely a 2014-ben több kiadásban megjelent – azonos című - kötet folytatása. Húsz magyar író és költő étkezési szokásait, és izgalmas gasztro-történeteit ismerhetjük meg a könyvből.

Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője, a kötet írója az Origónak úgy fogalmazott: a könyv megírása során nem az evés volt az érdekes. A kérdés az volt, hogy megrajzolható-e egy művész portréja a gyomor felől közelítve? Interjú Vinkó Józseffel.