A szombati eseménynek a Kálmán Imre Teátrum adott otthont, ahol nemcsak a díjazottakat, hanem az egész társulat munkáját ünnepelték.

Az elismeréseket Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Eleni Korani, a Honthy-díj-bizottság elnöke és Molnár Zoltán pénzügyi szakember, a Honthy-díj-bizottság főtitkára adta át.

A Honthy-díjat a Budapesti Operettszínház és Eleni Korani, az Ernst Galéria tulajdonosa azért hívták életre hagyományteremtő céllal, hogy az adott évad legkiemelkedőbb művészi teljesítményeit elismerésben részesíthessék.

A szombati átadóeseményen nemcsak a művészeket, de a háttérszakembereket is ünnepelték. Az estét a Mária főhadnagy operett és a Monte Cristo grófja musical fémjelezte, hiszen a rendezvényt hangulatosan keretezték a tavalyi évad bemutatóinak slágeregyvelegei.

Kiss-B. Atilla főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a Honthy-díjak nemcsak egy embernek szólnak, hanem annak a társulatnak is, amely a díjazott mögött áll. Felidézte az elmúlt évek nehézségeit, amikor is megmutatkozott, hogy a Budapesti Operettszínház nemcsak munkahely, hanem lelki és baráti közösség, ahol az emberek összetartóak.

Hálásan megköszönte az intézménnyel és a műfajjal lelki rokonságot ápoló Eleni Korani támogatását, segítségét és Molnár Zoltán odaadó munkáját.

Az utána szóló Eleni Korani meghatottan kapcsolódott a beszédhez. Szerinte a díj köszönet, jelkép, amellyel kifejezhetik tiszteletüket és megbecsülésüket a színházban dolgozó művészeknek vagy éppen a háttérben dolgozó munkatársaknak.

Ezzel az elismeréssel pedig nemcsak az egyes személyeket, hanem a mögöttük álló társulatot és intézményt is díjazzák.

De arról is megemlékezett, hogy immár negyedik éve adják át a Honthy-díjat, fennállásának századik évfordulóját ünnepli a teátrum, és kétszáz éve született Petőfi Sándor is. Kiemelte, hogy Petőfi egész élete a szabadságról és szerelemről szólt. Hozzátette, hogy az elmúlt kőszínházi szezon két főbemutatójának, a Mária főhadnagy és a Monte Cristo grófja című darabok történetének is alappillére a szabadság és a szerelem.

Ezt követően Eleni Korani egy Petőfi Sándor-parafrázissal zárta beszédét: „Mi szép, mi szép a te feladatotok, legyetek büszkék rá, hogy színészek vagytok."

A díjakat ezután hat területen adták át a színház dolgozóinak.

A 2022/2023-as évad férfi karakterszínésze Csuha Lajos lett, aki a Monte Cristo grófja című musicalben Faria abbét formálta meg, míg az évad női karakterszínésze Kalocsai Zsuzsa lett, aki Mária főhadnagyban Simunichnét alakította.

Az évad női főszereplője díjban Füredi Nikolett részesült, aki a Monte Cristo grófja című musicalben Mercedes szerepét alakította, az évad férfi főszereplője díjat pedig Szomor György kapta a Monte Cristo grófja című musical karaktere, Edmond Dantes megformálásáért.

De ugyancsak Szomor György vihette haza az évad színházi alkotója címet a Monte Cristo grófja című musical zenéjéért és dalszövegeiért.

A díjátadó azonban nem csak a művészekről szól. Kiss-B. Atilla főigazgató hangsúlyozta annak az embert próbáló munkának, illetve intézményi követelések és „művészi hiúság" közti mediátor szerepnek a jelentőségét, amelyet az évad backstage szakembere, Jenei Petra jelmeztárvezető nap mint nap elvégez - írja a Magyar Nemzet.