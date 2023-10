mióta a lába nem engedi hozzánk járni – pedig remek liftjeink vannak, amennyire lehetett, mindent akadálymentesítettünk! –, az eladási jegytérképeinket böngészi. Hát, jól is teszi, lelke rajta. Minden színház maga dönti el, hogy oldja meg: van, aki letakarja a térképet, és választott kategóriából ajánlja fel a kívánt árú-pozíciójú jegyet, de a vevő nem lát rá, üres nézőtérre vásárol-e, vagy az utolsó megmaradt üléseket van-e szerencséje elcsípni. Természetesen nem állampolgári jog rálátni egy intézmény jegyértékesítésére, mi azonban a klasszikus megoldás mellett vagyunk: mutatjuk, mi van még meg, és hogy mit adtunk már el, azt is. (És megszüntettük a „foglalás" intézményét, vagy veszi, vagy még nem veszi, mert gondolkodik a kedves néző, így tisztább a helyzet.)

Viszont a 2022 márciusi újranyitás óta így jól látszik újragondolt helyár-politikánk egyik vonása is. Ennek jegyében a páholyok mint különleges megoldások szerepe más attitűdöt kívánt szerintünk, sőt, nem is szeretnék többes szám mögé bújni, hisz ezt személyesen én is szerettem volna. Mivel a térképeken jól látszik, hogy látogatóink még nem egészen emésztették meg ezt az új elgondolást, nem csodálkozom Néném panaszán sem. „Miért csak egyben lehet megvenni páholyokat?" – nemcsak Kegyed kérdezi, de végtelen türelemmel mondom én is a válaszokat.

De kezdjük ott, hogy egy hagyományos, patkó alakú színházi auditórium legértékesebb helyeinek mindig a zsöllye – és különösen annak első sora, középütt – számít, továbbá a középpáholyok, leginkább az első emeleten, amely szinte az y tengely szerint is szemben található a színpaddal. Tehát a páholy eleve kiemelt pozíció, de még a patkó szélén vagy magasban, hovatovább a patkó magasának szélén lenni is kiváltság, hisz zárt tér zártabb terébe, külön kis világba vásárolhatja magát be a látogató.

Egy operaházi páholy alapból 4 székkel bír, a nagyobbakban lehet hátul kis kerevet, a legnagyobbak – középütt – 6 székesek, és még azok mögött is ülhetnek afféle bárszék-magasságban, hisz a box mélysége elbírja a három sort is. (A legkényelmesebb, a födémében is áttört, nagylevegőjű Királyi páholyban akár 10 vendég is elfér.) A régi gyakorlat egy helyen biztosan bicsaklott: korábban a páholyok második sorát külön is meg lehetett venni, ráadásul a korlátozott(abb) látószög miatt viszonylag olcsón, sőt, egyenként is. Előfordulhatott tehát, hogy egy szűkebb, négyszemélyes páholyba nemcsak egy szerelmespár és két idegen, de akár négy idegen is összekerült. Ha van némi igazam abban, hogy talán nem az Operaház páholya a legalkalmasabb ismeretlenek összecsiszolására, akkor kijelenthetjük: az lenne igazán kívánatos, ha a már-már intim közelséget és zártságot családok, baráti társaságok, kollégák élnék át. És azt se hallgassuk el, mennyi vita volt már abból, hogy ki takarja ki a látószöget, ki hogy üljön, kinek melyik sorba szól valójában a jegye – hisz élelmesek mindig akadtak, akik az olcsón vett második soros hellyel keményen tartották magukat az első sorban, és rengeteg kellemetlen vita, rosszízű helyzet adódott ebből az operás személyzet számára is.

Néném, gyorsan sorba szedem mai szisztémánk előnyeit, hátha Ön is terjeszti majd az „igét"!

Hisz a páholy valójában egy kis lakás arra az estére, amelyet csakis az birtokol, aki megvásárolta. Lássuk hát az érveket!

Az egyben vásárolt páholy jó választás, mert:

- Ön dönt, kikkel osztja meg aznap esti „lakrészét" és az élményt egy elegáns meghívás formájában;

- Önök döntik el, ki hova ül, kivel cserél, a székek átrendezhetők;

- szabad a csendes sutyorgás, komment, nem zavaró egy összeszokott csapatban;

- nem kell a ruhatárnál sort állni, kabát és táska odabenn felakasztható;

- könnyen megszabadulhat bolerójától, zakójától, ha melege van;

- Ön mindenkit lát, a páholy őrtorony és vadászles a legjobb kilátással;

- bármikor eléri a büfét és a mellékhelyiséget is, ha muszáj;

- könnyű onnan kifordulni, ha sürgős hívást vár vagy ha köhögés kapja el;

- a maszkok korában távolságot tarthat ismeretlenektől;

- a szelfik korában mást nem zavaró optimális szelfihelyet talál;

- fajlagosan 20%-kal olcsóbb, mint a hasonló presztízsű zsöllye;

- ha úgy adódik, innen el lehet késni, és innen el lehet menni feltűnés nélkül;

- lehet tölteni digitális készüléket, sőt, a páholy mélyén használni is, ha nagyon muszáj;

- szünetekre rendelhet és szünetekben fogyaszthat a büfé választékából, sorállás nélkül;

- találkozóhelyként is nagyszerű a nézőtér más pontjain ülő barátaival.

Ez itt 15 érv az egyben vásárolt páholy, a közös élmény mellett, de biztosan van több is. Mi mindenesetre a közeljövőben forgatunk erről egy rövid kis videósorozatot is, hogy mindenki jobban megértse.

Zsdú átvétá, kák szálávej létá!

Szilveszter

2023. október 14.