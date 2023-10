Az Aranyhajú hármasok című darab története egy magyar varázsmese alapján írt tündérjáték és királydráma egyszerre. Az előadást a Nemzeti Színház mutatja be és Vidnyánszky Attila rendezi. A próbák hétfőn kezdődtek. A darab alapja egy ismert népmesénk, de a mű nem éri be annyival, hogy ezt a történetet csupán elmesélje. Párhuzamosan a magyar történelem kataklizmái, foszlányai is felvillannak és megjelenik a magyarság találkozása a hittel, valamint az is, hogy hogyan vittük tovább a régi hitünket, hogyan próbáltuk összefésülni a két világot és mi maradt meg bennünk a régi világ gesztusaiból, megszólalási módjából. Az Origo az előadás első olvasópróbáján járt.