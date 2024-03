A Harry Pottert szidja a film egyik sztárja

A színésznő 1966-ban vállalta leszbikusságát. Margolyes 1967 óta van együtt Heather Sutherland ausztrál akadémikussal, akivel ugyan sosem éltek együtt, de hivatalosan élettársak. A magazinnak adott interjúban egyedi kapcsolati hitvallását is megfogalmazta: „Nem akartam, hogy bármit feladjon értem. És én sem akartam bármit feladni. A tortámat akarom, és meg is eszem. És úgy tűnik, ez működik” – mondta.

A közelmúltban pedig azzal került a címlapokra, hogy megvádolta Steve Martint, akivel az 1986-os Rémségek kicsiny boltjában játszottak együtt.

„Egész nap ütöttek az arcomba nyíló ajtók; többször megütött és pofon vágott Steve Martin – talán a forgatáson kívül is a szerepében ragadt –, és morcosan, hasogató fejfájással értem haza” – írta Margolyes az Oh Miriam: Stories From An Extraordinary Life című második memoárkötetében. Margolyes azt mondta, hogy Martin „tagadhatatlanul zseniális, de számomra szörnyű volt”.