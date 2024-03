A társa agydaganatban meghalt, két házassága tönkrement, végül a saját apja agyonlőtte a tőle kapott puskával

A zeneipartól távol töltött idő alatt érdeklődése a társadalmi kérdések felé fordult, stílusa pedig a klasszikus soul hangzás mellett a funk, a dzsessz, a pop és a klasszikus zene elemeivel egészült ki. A szerinte megszürkült Motown kiadóval összeveszett és saját maga jelentette meg 1971-ben a politikai állásfoglalást is jelentő What's Going On című lemezt, amely egy vietnámi veterán szemszögéből mesél az igazságtalanságról, gyűlöletről és szenvedésről. A címadó dal a második helyig jutott a Billboard százas listáján, az album pedig az év lemeze lett Amerikában. Gaye 1972-ben Los Angelesbe költözött, rátalált egy új szerelem, de Janis Huntert csak 1977-ben tudta feleségül venni, amikor első házasságát végre felbontották. Újdonsült művészeti szabadságát a szexuális töltetű Let's Get It On című albummal ünnepelte, amelyből hárommillió példány kelt el, a címadó szám második listavezető kislemeze lett. A pályafutása csúcsára érkezett Gaye esténként tízezer dolláros gázsiért lépett fel. 1973-ban fogadalma ellenére újra duettet énekelt, a Diana Ross-szal közös lemez egymillió példányban kelt el, majd 1976-ban került a boltokba az I Want You.

Marvin Gaye

Fotó: Rob Verhorst / Photo by Rob Verhorst/Redferns

Az 1978-ban megjelent Here, My Dear rosszul fogyott - ebben szerepet játszhatott, hogy a bevételeket tartásdíj fejében első felesége kapta, így Gaye csak félszívvel dolgozott a stúdióban. Ebben az időben már egyre mélyebbre süllyedt a kokainfüggőségbe, hatalmas adótartozást halmozott fel és második házassága is tönkrement. Az adóhivatal elől évekre Angliába költözött, 1981-ben megvált a Motown kiadótól, miután az újrakeverte és jóváhagyása nélkül jelentette meg Európában készített, vallásos témájú In Our Lifetime című lemezét.