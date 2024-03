A világ legjobb színházai akarnak jönni Vidnyánszky Attila fesztiváljára, a MITEM-re

Jelenet Diana Dobreva Odüsszeusz című előadásából

Olyan nagy sikerű alkotó tér vissza, mint Rimas Tuminas litván rendező. Tuminas Izraelben az Anna Kareninát állította színpadra, ezt az előadást hozza el Budapestre. Az előadást januárban nagy sikerrel játszották Párizsban, a budapesti fellépés után még elviszik Litvániába, Észtországba és Kínába is.

Alessandro Serra olasz rendező Tragédia – Oidipusz éneke című előadását mutatja be a MITEM-en – világpremierként.

Jan Fabre belga művész nyolc órás előadását is láthatja a magyar közönség a Mítikasz-csúcs (az Olümposz tetején) címmel. Az előadás színpompás, halállal és vággyal teli produkció, sírszéli mulatozás, a szépség és szenvedély ünnepe, miközben a világ a vesztébe rohan. Rituális játék is egyben: arra késztet, hogy belegondoljunk a jövőnkbe.

Jelenet Jan Fabre a Mítikasz-csúcs (az Olümposz tetején) című előadásából

A színházi olimpia megálmodója,Teodórosz Terzopulosz Beckett Godot-ra várva című darabját rendezte meg tavaly Olaszországban – ezt az előadást hozza el a MITEM-re.

Terzopulosz tanítványa, Szavvasz Sztrumposz görög társulatával Csehov Sirályát mutatja be.

Juan Mayorga spanyol drámaíró saját darabjának rendezőjeként is bemutatkozik a MITEM közönségének. A világhírű spanyol drámaíró María Luisa című művével mutatkozott be a La Abadía színház művészeti vezetőjeként 2023-ban – most a MITEM-en láthatja majd a közönség az előadást. A darab hősnője egy független, idősödő hölgy, aki élvezi az életet. Mayorga keserédes vígjátéka vallomás a magányról, öregedésről, a valóság és a képzelet között elmosódó határokról.

A Török-Magyar Kulturális Évadhoz csatlakozva két török előadás is látható lesz a MITEM programjában. Isztambulból a Háború és béke színpadi adaptációját hozzák a Budapesten is jól ismert Alekszandar Popovszki rendezésében.

Jelenet a Háború és béke című előadásból - rendező: Aleksandar Popovszki

Ankarában februárban mutatták be az Államanya című előadást Ayse Emel Mesci rendezésében. A mű az egyik legfontosabb török történelmi regény, az írója Kemal Tahir. Az előadás a török nép küldetését, lelki alkatát és államiság gyökereit tárja fel és mutatja be, méltóképpen illeszkedve a magyar-török kulturális évad programjába.

A Nemzeti Színház a Körhinta előadással az Antalya Nemzetközi Színházi fesztiválon lép fel májusban a török-magyar évad keretében a Haşim İşcan Kulturális Központ nagytermében.

A 10. Színházi Olimpián a nagy sikerű Madách projektben a grúz színművészeti egyetem hallgatói egészen kiugró teljesítményét nyújtották a mű űr jelenetében. A fiatal alkotópáros, Tata Tavdishvili és Tato Geliashvili akkor elhatározták, hogy Tbilisziben ezen a tavaszon a Shota Rustaveli Színház és Film Állami Egyetemen bemutatják Az ember tragédiáját teljes egészében, önálló kortárstánc-produkcióként és elhozzák Budapestre, a 11. MITEM-en is.

A rendezőpáros az AIA – Az aranygyapjú mítosza alapján készült előadást is bemutatja a fesztiválon.

Avtandil Varszimasvili - aki ennek az egyetemnek professzora - pedig a Liberty Színház nemrég számtalan elismerést kapott előadását hozza el a MITEM-re. A lovakat is lelövik, ugye? című produkciót az ismert regény és film alapján írták.

Újra visszatér a MITEM-re a Kassai Állami Színház is, az Anne Frank naplója alapján készült modern táncelőadással.

A baskír Mazsit Gafuri Baskír Állami Akadémiai Dráma Színház pedig a Kitagadottak című előadással érkezik.

A Nemzeti Színház négy előadását mutatja be a MITEM-en:

A kurázsi mama és gyermekei című produkciót és a Bakkhánsnőket – mind a két előadást Theodórosz Terzopulosz rendezte, a főszerepet pedig az egyik legnagyobb magyar színésznő, Szűcs Nelli játssza.

Aleksandar Popovski rendezésében láthatja még a közönség A mester és Margarita című előadást, valamint Vidnyánszky Attila rendezésében a Bánk bánt.

Vidnyánszky Attila: A külföldi rendezők mind azt hangsúlyozzák, hogy a MITEM egy szabad fesztivál

A tájékoztató után Vidnyánszky Attila rövid interjút adott az Origónak.

Mi a mottója az idei színházi találkozónak?

A költészet hiányát érzékeljük a világban, ezért ismét Madách Imre: Az ember tragédiájából választottunk mottót, amely így szól: „Óh, szent költészet, eltűntél-e hát, E prózai világból egészen?” Madách műve szerencsére kifogyhatatlan csodatér – eddig minden MITEM mottója egy-egy idézet volt Az ember tragédiájából.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója

Személy szerint melyik előadást várja leginkább a 11. MITEM-en?

Nagyon nehezen tudnék választani, mert mind különleges produkció lesz. Az Odüsszeuszt nagyon várom – ezzel nyitjuk meg az idei fesztivált. Jan Fabre nyolc órás előadását már láttam. Egészen különleges élmény – szünet nélkül nézhetik az emberek a produkciót, de bármikor kimehet és bejöhet a néző. Döbbenetes előadást – és persze a hossza miatt megosztó. Van, aki rajong érte, és van, akinek esetleg túl hosszú. Nagyon várom még Rimas Tuminas előadását is.

Ő eljön személyesen a MITEM-re?

Azt ígérte, hogy ha az egészségi állapota megengedi, itt lesz. Nagyon várjuk.

Tavaly hatalmas sikerrel rendezték meg a Színházi Olimpiát. Hogyan látja: milyen nemzetközi hozadéka lett az olimpiának?

Pozícionálta a magyar színházi szakmát a világszínház térképén. Mindenki egyöntetűen elismeréssel beszélt a Színházi Olimpiáról. A több mint 400 társulat 8 ezer művésze pedig vitte Magyarország, a magyar kultúra jó hírét a világban. Csupa jó híreket hallok, hogy miket mesélnek rólunk, magyarokról.

Ezen túl pedig egyre több neves külföldi rendező érkezik a Nemzeti Színházba, hogy itt állítson színpadra egy-egy darabot. Jövő évadban kik várhatók?

Egyet elárulok: Diana Dobreva bolgár rendező biztosan érkezik, és még ketten jönnek – de hogy kik, azt majd később, az évadhirdető tájékoztatón mondom el. Addig maradjon titok.

Vidnyánszky Attila

A Színházi Olimpián és a korábbi MITEM-eken sok külföldi rendezővel, művésszel beszélgettem. Kivétel nélkül mindenki egyöntetűen azt mondta, hogy a Nemzeti Színház kiemelkedő intézmény Európában, és bármikor örömmel jönnek, ha meghívást kapnak, sőt, többen úgy fogalmaztak, hogy a nemzetközi színházi szereplők várják, mikor hívják meg őket - lényegében egyfajta rang, ha valakit meghívnak a MITEM-re. A színház előadásait, színészeit pedig egészen kiemelkedőnek látják a nagy nevű külföldi művészek. Önnek mit mondanak ezek a rendezők, miért jönnek örömmel a MITEM-re?

Mindenkivel – az előadások rendezőivel, vagy a színházak képviselőivel - leülök beszélgetni. Mindenki a szabad légkört hangsúlyozza. Sajnos sok rossz dolgot terjesztenek rólunk szerte a világban – lelke rajta, aki részt vesz ebben –, azonban mindenkit katartikus meglepetés ér, ugyanis egészen mást tapasztalnak. Úgy mennek el innen, hogy azt mondják: bármikor, boldogan visszatérnek. Mert vendégszeretők vagyunk, kíváncsiak vagyunk a másikra, komoly kultúrával bírunk, bátran vitatkozunk és nyíltan nézünk a másik tekintetébe.

Ez a 11. MITEM – lényegében néhány év alatt lett ilyen nemzetközi sikere a fesztiválnak. Mi a titok? Mi az oka, hogy ennyire szeretik a külföldi művészek ezt a színházi találkozót?

Véleményem szerint a szakmaiság. Olyan szervező csapat alakult ki nálunk, hogy a tavalyi Színházi Olimpia megrendezése után talán már csak egy futball világbajnokság megrendezése lehet nekik kihívás. Az itt dolgozó szakemberek az elmúlt évek alatt a világ legjobbjai közé kerültek – rendkívüli odafigyeléssel, felkészültséggel végzik a munkájukat, ahogy az a háttércsapat is, amelyik a külföldi társulatokkal tartja a kapcsolatot. A műszaki dolgozóinkat pedig mindenki magasztalja – professzionálisan dolgoznak. Szinte minden alkalommal hallok olyan történetet, hogy ezt vagy azt a díszletet máshol sokkal nehezebben építették, és jóval több idő alatt világították meg. Ilyenkor nagyon elégedett, boldog és büszke igazgató vagyok.

Diana Dobreva: Ilyen kedves fogadtatásban még sehol nem volt részünk

A bolgár rendező, Diana Dobreva is adott egy rövid interjút az Origónak.

A 11. MITEM-en az Odüsszeuszt mutatja be. Miért ezt az előadást választotta?

A szervezőkkel közösen választottuk az Odüsszeuszt, mert a témája nagyon aktuális. Nem az elutazó hanem a hazatérő emberről szól – és tulajdonképpen már egyre kevesebb hely van a világban, ahova haza tudunk térni. Az előadásban azt a fényt kerestük, amelyet Odüsszeusz követett. Az utazás Pénelopéhoz, élete szerelméhez Odüsszeusz számára igazából utazás önmagához.

Diana Dobreva, bolgár rendező

Tavaly már járt Magyarországon: a Színházi Olimpia keretében Kaposváron mutatta be egyik előadását. Milyen élményekkel tért akkor haza?

A Színházi Olimpián tavaly egészen elképesztő fogadtatásban volt részünk. A közönség fantasztikus volt. Előadás után úgy éreztük, mintha bomba robbant volna – tizenöt perces vastapsot kaptunk. Eddig soha nem volt részünk ilyen meleg, kedves, szeretetteljes fogadtatásban. A szakmai visszajelzések is nagyon jók voltak, rendkívül kedves szavakkal illették az előadást. Az egész társulat boldog volt, a színészek is el voltak ragadtatva attól a fogadtatástól, amiben részesültünk.

Az Odüsszeusz lesz a 11. MITEM nyitóelőadása. Milyen érzésekkel várja a fesztivál első napját?

Remélem, ugyanolyan kedvesen fogadja majd a közönség ezt az előadást is, mint a korábbi produkciót Kaposváron. Hiszem, hogy Magyarország és Bulgária között van valamiféle kölcsönös érzékenység és megértés.

A jövő évadban a Nemzeti Színházban is rendez majd egy előadást. Melyik művet állítja színpadra?

Vidnyánszky Attila és a színház dramaturgja, Kozma András több előadásomat látta felvételről, ezután hívtak meg a Színházi Olimpiára, most pedig a MITEM-re. Ennek folytatásaként a jövő évadban valóban rendezek egy előadást a Nemzeti Színházban, de hogy melyiket, az még maradjon titok – néhány hét múlva kiderül.