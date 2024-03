Isten éltessen, Attila!

Soha nem felejtem el az első találkozásunkat. 2015-ben, talán a Nemzeti Színház évadhirdető sajtótájékoztatóján készítettem először interjút Vidnyánszky Attilával. Remegett a hangom, alig mertem megszólalni – na, nem azért, mert féltem volna tőle, hanem inkább azért, mert rajongásig szerettem már akkor is a művészetét. Csodáltam - csodálom - a rendezéseit. Ezer közül megismerem Vidnyánszky Attila előadásait. Annyira más, annyira egyedi, annyira csak az övé. Egyetlen pillanatra sem hagyja, hogy a néző figyelme lankadjon, a színpad minden szegletében történik valami, egyszerre több dimenzióban mutatja be a történeteket, az apró részletek pedig az előadás végére összeadódnak, és olyan katarzis születik, amelyről még hetek, hónapok múltán is gondolkodik az ember.

Elképzelhetetlen volt számomra, hogy ez a nagy rendező, a Kossuth-díjas, szenvedélyes, megszállott művész, a Beregszászi Színház megalapítója, a MITEM megálmodója és létrehozója most itt áll velem szemben, és kérdezhetem…