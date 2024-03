Miért tiltották be a Dragon Ballt Magyarországon?

Kijelenthetjük, hogy a Dragon Ball képernyőre kerülésével lett az anime mint műfaj közismert Magyarországon is. A Dragon Ball-os kártyákat, matricákat, édességeket, pólókat és egyéb holmikat is úgy vették mint a cukrot, a gyerekek Son Goku-sat játszottak az iskolában és a játszótéren is. A Dragon Ball őrület a második széria, a Z alatt csúcsosodott igazán, amiért gyerekek és felnőttek egyaránt megvesztek. A sorozatban az erőszak, a harc kulcsfontosságú volt, ami az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) szemét folyamatosan szúrta.

Az anime betiltásához utolsó lépésként az az urbánus legenda vezetett, miszerint egy kisfiú a varázsfelhőben reménykedve kiugrott egy társasház ablakán és szörnyethalt, ami miatt magyar szülők tömegei követelték a sorozat betiltását.