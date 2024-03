Mik voltak a kommunizmus ellenére is hazafias történelmi filmek titkai?

Nem véletlenül állított emléket az 1848-49-es forradalomnak és szabadságharcnak A kőszívű ember fiai című regényében Jókai Mór. Maga is részt vett a felkelésben (ahogyan ez a Most vagy soha című filmben is megjelenik, ahol Koltai-Nagy Balázs kelti őt életre), így személyesen élte át az eseményeket. Az 1869-ben kiadott regényből majd száz évvel később, 1965-ben bemutatott film, amelyet Várkonyi Zoltán rendezett, példátlanul sikeres lett.

A csillagok szerencsés együttállása is szükséges ahhoz, hogy egy alkotó valóban maradandó életművet hagyjon hátra. Várkonyi Zoltánnak ez sikerült.