Nagy harcos, zseniális művész, tiszta ember

Közben volt főrendező a Magyar Állami Operaházban, vezető az Új Színházban, igazgató Debrecenben - társulatával egy hétig a párizsi Odeonban is szerepelhetett - , majd 2012-ben elkövette a baloldal számára a főbenjáró bűnt: megpályázta a Nemzeti Színház vezetését. Azóta páratlan sikerrel vezeti. Megnyerték a Gombrowicz-fesztivált, vendégszerepeltek az egyik leghíresebb párizsi színházban, voltak Bécsben, Varsóban, Rómában, Moszkvában és még rengeteg helyen. A Nemzetiben pedig világhírű rendezők dolgoztak. Kitalálta a MITEM-et, a nemzetközi színházi találkozót, és a Nemzeti Színházba valóban a világ legnagyobb rendezői hoztak előadásokat, a felsorolás döbbenetes, túlzás nélkül páratlan a világon: Robert Wilson, Thomas Ostermeier, Ivo Van Hove, Silviu Purcarete, Andrei Serban, Luc Perceval, Alessandro Serra, Jan Fabre, Heiner Goebbels, Michael Thalheimer, Thomas Jolly, Eugenio Barba, vagy mondjuk Romeo Castellucci. De járt itt a legnagyobb francia színészpedagógus, Claude Régy vagy éppen a néhány hónapja Nobel-díjat kapott drámaíró, Jon Fosse is. A Nemzeti Színház színpadára pedig olyan színészek léptek, mint Juliette Binoche, Toni Servillo, Angela Winkler vagy Denis Podalydes. És a MITEM mellett jött a Színházi Olimpia is: először Magyarországon, és persze megható sikerrel.

Fotó: Talán Csaba