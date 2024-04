Ez egy szabad fesztivál, ahol nincsenek kötelező témák és lehet vitázni

„Nem gondoltam, hogy ez ekkora sikertörténet lesz, amikor először vágtunk bele ennek a találkozónak a megszervezésébe a kis csapatommal itt, a Nemzeti Színházban. Nem gondoltam, hogy olyan lesz, amely a Színházi Olimpiával tetőződik be, és amely az elmúlt tíz évben több mint háromszáz társulatot látott vendégül itt a Nemzeti Színházban. Tényleg a világszínház színe-java eljött, és megörvendeztette a magyar nézőt." - mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a 11. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó megnyitóján. Az ünnepélyes megnyitón Valerij Fokin, a szentpétervári Alekszandrinszkij Színház igazgatója, a Színházi Olimpia Nemzetközi Bizottságának tagja úgy fogalmazott: a MITEM történetének csúcspontja a tavaly megrendezett Színházi Olimpia volt, amely kétségkívül az olimpia történetének egyik legsikeresebb rendezvénye volt. A szombaton kezdődő 11. MITEM-en is világszínházi találkozások lesznek: olasz világpremier, kortárs spanyol drámaíró, török előadások a Török-Magyar Kulturális évhez csatlakozva, és belga, bolgár, baskír, grúz, görög, valamint izraeli társulatok előadásait is láthatják a nézők. Az idei fesztiválra - amely április 28-ig tart - egy-egy előadással érkezik többek között Alessandro Serra, Rimas Tuminas, Jan Fabre, Theodórosz Terzopulosz, Avtandil Varszimasvili és Aleksandar Popovszki.

A megnyitón a MITEM történetéről, a kezdetekről és a hatalmas sikerekről beszélgettek a résztvevők. Vidnyánszky Attila kiemelte: A MITEM egy szabad fesztivál. A világ egyik legszabadabb színházi találkozója. Itt nincsenek kötelező témák. Itt mindenki szabadon fogalmazhat, elmondhatja a véleményét a világról - aztán szabadon lehet vitázni is. Nagyon kevés hasonló fesztivál van a nyugati országokban - hangsúlyozta. Valerij Fokin úgy fogalmazott: a MITEM jelentősége abban áll, amit Vidnyánszky Attila is mondott, és ő is ezt hangsúlyozza: a politika felégeti a hidakat, a színház és a kultúra embereinek pedig az a feladatuk, hogy ezeket újra és újra felépítsék.

Az Origo a MITEM megnyitóján forgatott. Nézze meg a videót.