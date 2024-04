érzékszervei az átlagosnál finomabban hangoltak, a zajok, a fények, az erős illatok könnyebben túlterhelhetik őket.

Egyes autizmus-spektrumon élő embereknek nehezebb megérteni a közösség írott és íratlan szabályait, nehezen olvasnak a gesztusokból, a mimikából, és gyakran nehezen értik a hasonlatokat vagy a szófordulatokat. Ugyanakkor igazságérzetük, kreativitásuk, struktúralátásuk hatalmas előny lehet, amely által közösségeink gazdagodhatnak. Az autizmussal élők érzelmei ugyanolyan mélyek és őszinték, mint a neurotipikusoké, csak ezeket másként fejezik ki.

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy minden autizmus spektrumzavarral élő ember rendelkezik egyfajta „szuperképességgel” és a Tom Cruise és Dustin Hoffman főszereplésével készült Esőember című film főszereplőjével azonosítják őket. Ez a kép azonban nem felel meg a valóságnak. Az autizmus bizonyos vonatkozásai lehetnek enyhék, de igen súlyosak is, amikor az érintett autista személyek egész életen át teljes ellátásra szorulnak. Az állapot leírása viszonylag későn történt meg, éppen ezért az ellátás megszervezése is lemaradásban van, bár óriási fejlődésen ment át az utóbbi két évtizedben. Megfelelő, speciális módszerekkel igen jó eredmények érhetők el a nehézségek kompenzálásában és a szociális beilleszkedésben, ehhez azonban befogadó közösségekre is szükség van.

Autizmussal élő embertársaink megértése és támogatása nem csak számukra fontos: velük együtt erősebb, jobban funkcionáló közösségeket építhetünk.