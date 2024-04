Kiskabosnak maszkírozták Robert Downey Jr-t

Végre befutott az év egyik leginkább várt sorozata, A szimpatizáns, amelyet Viet Thanh Nguyen Pulitzer-díjas könyvéből, A szimpatizáns című regényből a híres dél-koreai filmes, Park Chan-wook készített, az első három részt ő is rendezte. Nem véletlen, hogy erős várakozás övezet a filmet, ugyanis a friss Oscar-díjas Robert Downey Jr. is feltűnik benne, méghozzá nem is akárhogy. A korábban komoly függőségekkel küzdő világhírű színész négy karakter bőrébe is belebújik, hála a fantasztikus sminkmesteri munkának.

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy az adaptációt Park Chan-wookra bízták. A dél-koreai filmes olyan neves alkotások mögött áll, mint az Oldboy, a A szobalány és A titokzatos nő. A szimpatizáns lebutítva egy félig francia, félig vietnámi kommunista kémről szól, akinek sorsát végigkövethetjük a vietnámi háború utolsó napjaitól száműzetéséig. A szimpatizáns főszereplője, a Kapányi, Hoa Xuande. Fotó: HBO A szimpatizáns a kémfilmekkel járó feszültséget garantálja, megvillantva egy jó adag kis ironikus fekete humort, amely kiválóan egészíti ki a drámai pillanatokat, ám komolyságukat mégsem veszi el. A történet a vietnami háború kitörése előtti időszakától indít, Saigon városában. Itt azért álljunk meg egy pillanatra, mivel már az első rész után azonnal megállapítható, hogy a széria egy elég erős előzetes tudást feltételez nézőjénél történelmi, de még popkultúrális szinten is, így érdemes néhány vietnámi háborúval és a korszakkal foglalkozó irományt fellapozni. A főhős, akit csak Kapitánynak (Hoa Xuande) hívnak, a déli hadsereg tagja, együttműködik az amerikaiakkal és a CIA-vel, ám titokban az északi kommunistáknak is kémkedik. A sztorinak fontos keretet ad, hogy főszereplőnkkel először egy kommunista átnevelő táborban találkozunk, ahol épp írásos vallomástételre kényszerítik. Az ezerarcú Robert Downey Jr. Fotó: HBO Amikor a fegyveres konfliktus az északiak győzelmével véget ér, a férfi alig várja, hogy végre felhagyjon a kettős élettel, feletteseinek azonban más tervük van vele. Arra utasítják, hogy tartson az Amerikába menekülő dél-vietnámiakkal, és jelentsen az emigráns közösségről, illetve az őket vezető Tábornokról (Toan Le). A Százados befolyásos amerikai férfiakkal is kapcsolatba kerül: a sorozatról tudni kell, hogy Robert Downey Jr. játssza az összes fehér figurát, akik szárnyai alá veszik a Kapitányt. Először is ő Claude, egy tökös, különc, CIA-s ember, majd egy végtelenül nőies egyetemi professzor, valamint egy kongresszusi képviselő és egy filmrendezőt is. A Trópusi vihar után élvezetes a művész játéka, aki ismét remekül parodizálja a tipikus amerikai karaktereket. Nem mellesleg az egyszerre félelmetes és szánalmas Tábornokot megformáló Toan Le és a hős dörzsölt és dögös szerelmét, Ms. Morit alakító Sandra Oh is brillíroznak a szerepeikben. A tehetséges különleges szépség, Sandra Oh is feltűnik a szériában. Fotó: HBO Persze nem szabad elmennünk a Kapitány mellett sem, ugyanis Hoa Xuande csodálatos karakterfejlődés mellett mutat be egy olyan személyt, akinek muszáj titkolni valós személyiségét és érzelmeit, emiatt pedig a történet előrehaladtával belső vívódása egyre fokozódik. Az első részben van egy zseniális jelenet, amelyben a pókerarcú Kapitány szeme láttára igyekeznek vallomást kicsikarni egy elvtársból, ám egy közeli snittben azt látjuk, könny szökik a barbárság láttán a főszereplő szemébe. Vajon ez a valódi, érzékeny lélek az igazi kapitány? A vérbeli kém nyilván a jenkik között is mesterien keresi helyét, az újrakezdés egész emberivé formálja a kezdetben ellenszenves kettő ügynököt. Az első epizód kellően hatásos, a látvány pazar, így érdemes a számunkra kevésbé ismert világban elmerülni. A Szimpatizáns kapcsán muszáj kiemelni, hogy az alkotók tökéletes egyensúlyt teremtettek az intelligens, társadalmilag és politikailag motivált humor és a komoly ideológiakritika között. A hét részes sorozat második része az HBO Maxon várható április 21-én. Borítókép: HBO Max