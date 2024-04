Leslie Mandoki: megírtuk életünk legjobb lemezét

"Ez a lemez olyan, mint egy kézzel írt szerelmes levél" - mondta Leslie Mandoki, a Mandoki Soulmates alapítója és vezetője az Origónak azon a tájékoztatón, ahol bejelentették: május 10-én jelenik meg az új Mandoki Soulmates-album, „A Memory Of Our Future”, világszerte a SONY Inside Out Music kiadójának a gondozásában, Magyarországon pedig a Magneoton kiadásában. A lemezen 12 dal hallható, amelyet mind analóg módon vettek fel - semmilyen digitális technikát nem használtak a stúdiófelvételek során.

A Mandoki Soulmates-et Leslie Mandoki alapította több mint 30 évvel ezelőtt. A zenekar egy nemzetközi szupercsapat, amely a rock és fusion nagymestereiből áll, mint például Ian Anderson (Jethro Tull), Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell (Supertramp), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey és Simon Phillip (Toto), valamint olyan énekesekből, mint Tony Carey (Rainbow), Nick van Eede (Cutting Crew), Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindketten Supertramp). Ők azok a zenészek, akik körülveszik az alapítót, zenekarvezetőt és komponista szövegírót: Leslie Mandokit.

A harmincéves jubileumi turnéjuk után a Soulmates ismét összegyűlt Leslie Mandoki stúdiójában Bajorországban, a Starnberg-tó partján, hogy felvegyék az „A Memory Of Our Future” című 12 új dalból (kb. 80 perc) álló albumot.

A lemezen hallható dalokat teljesen analóg módon vették fel Leslie Mandoki stúdiójában. A digitális csalások és átverések korszakában a Soulmates visszatért az analóg-technikához, ahol a felvétel után már nem lehet módosítani, manipulálni a dalokon. Pontosan úgy szólnak, ahogy eljátszották, elénekelték azokat a stúdióban. Leslie Mandoki számára ez azt is kifejezi, hogy a Soulmates különlegesen kapcsolódik a közönséghez - úgy fogalmazott:

ez a lemez olyan akár egy kézzel és töltőtollal írt szerelmeslevél.

Az album borítóján egy fekete hattyú látható. Leslie Mandoki úgy fogalmazott: itt vagyunk a válságok zuhatagában háborúkkal, járványokkal, geopolitikai hatalmi játékokkal és emberi tragédiákkal. A fekete hattyú közöttünk landolt.



Az Origo a lemez megjelenését bejelentő sajtótájékoztatón forgatott. Nézze meg a videót.