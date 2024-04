A Mandoki Soulmates új lemezének a híre világszinten felkavarta a zenei szakma állóvizét

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Leslie Mandoki világhírű zenekara több újdonsággal is készül idén. A tavalyi évben a Mandoki Soulmates méltó módon ünnepelte 30 éves fennállását és sikereit. A zenekar tagjai január óta készültek a legfrissebb albumuk bemutatására. Áprilisban bejelentették: május 10-én jelenik meg az új Mandoki Soulmates-album, „A Memory Of Our Future”.

Mandoki Soulmates

Fotó: Mandoki Soulmates

Ez a lemez új szintet képvisel a műfajban, és az egyértelműen kihagyhatatlan. Rajongók milliói várják izgatottan, hogy végre hallhassák az albumot, amely május 10-én jelenik meg világszerte.

Ez a zenekar egyszerűen 100%-ban képviseli azt, amire zenészként vágyok

- Till Brönner



Több mint három évtizeddel megalakulása után a Leslie Mandoki által vezetett Mandoki Soulmates zenekar nemcsak zenei áttörést hozott az új "A Memory Of Our Future" című albumával, hanem precizitást is, mely a szenvedély csúcsát képviseli, egy igazi hangtechnikai mesterművet.

A teljes korongot analóg eszközökkel rögzítették és állították elő a kezdetektől fogva az utolsó pillanatig, hűen megőrizve a művészi folyamat autentikus élményét az első hangtól a kész bakelitig.

Ez az analóg hangzás esztétika még egy telefon kis hangszóróján is átjön ebben a digitális világban, ahol a legtöbben streamingben fogják hallgatni… Egy kézzel, töltőtollal írt levél a közönségünknek

– nyilatkozta Leslie.



Újdonság, hogy egy 80 perces, egy központi gondolatra épülő album elkészítése ritka vállalkozás napjaink zenei világában beleértve azt, hogy az anyag tisztán, analóg jelfeldolgozással véglegesedett a mikrofontól a keverésen és maszteringen át a vinyl lakkvágásáig.