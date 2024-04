Jazz, pop, klasszikus zene, tánc - ismét világsztárok érkeznek a Müpába

A legendás amerikai jazzdobos, Brian Blade korábban Wayne Shorter és Brad Mehldau oldalán lépett fel a Müpában, 1998 óta létező, Fellowship Band nevű saját formációjával – amelyben egyébként Kurt Rosenwinkel gitározik –, azonban most először zenél a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

A klasszikus zenét kedvelők számára is tartogat örömteli eseményeket az őszi-téli időszak. A Philip Glass Ensemble két koncerttel is készül: a kísérletező szellemű rendező, Godfrey Reggio Koyaanisqatsi – Kizökkent világ és Naqoyqatsi – Erőszakos világ című filmjéhez komponált alkotásokat két egymást követő szeptemberi estén élvezheti – ráadásul utóbbit itthon először – a közönség.

A világ egyik legrégebbi együtteseként jegyzett Drezdai Staatskapelle új művészeti vezetőjével, Daniele Gattival érkezik, vendégként pedig korunk egyik legelismertebb hegedűvirtuóza, Frank Peter Zimmermann csatlakozik hozzájuk.

"November 1-én minden évben egy requiemet játszunk. Általában ügyelünk arra, hogy különleges requiemet mutassunk be - így lesz ez az idén is. Most a Messa per Rossini-t hallhatja a közönség. Ezt a requiemet Rossini halálára írták neves olasz zeneszerzők Verdi vezetésével. Minden tételt más zeneszerző alkotott. Hatalmas, nagyszabású mű." - emelte ki Káel Csaba.