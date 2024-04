Nekem a zene a gyógyszer minden bajra

Anyák napján ad koncertet Király Linda a Várkert Bazárban, az est vendége pedig nem más, mint testvére, Király Viktor lesz, így a közönség lélekemelő duettekre is készülhet. Az amerikai születésű énekesnő felidézte kamaszkorát és a hirtelen jött sikert, elmondta, hogyan segítené a pályakezdő énekeseket. Kiderül, miért tekint Budapestre otthonaként, és miért irigylik őt Amerikában élő gyerekkori barátai. No, és arról is beszélgettünk, ki az a rejtélyes ”terrorista”, akivel a legszívesebben sétál.

Mivel készülsz a Várkert Bazáros koncertre? A nagy kedvenceim közül válogattam a dalokat, olyan fontos számokat, amik sokat adtak nekem. Anyák napján lesz a koncert, ez a nap külön inspirált arra, hogy személyes és érzékeny esttel készüljek. De lesznek dögös zenék is, mert az is az én világom. Felcsendülnek majd a soul királynője, Aretha Franklin, vagy Tina Tuner népszerű számai, és persze saját szerzeményeim. Király Viktor a meglepetés vendégem. Együtt énekelni a testvéremmel mindig örömzenélés, különleges duettekkel készülünk. Az esten a zseniális Studio11 Ensemble jazz zenekar erősít minket. Nemrég jöttem vissza Amerikából, ahol hasonló műsorral léptem fel és nagyon szerette a közönség. Izgalommal várom a Várkert Bazáros koncertet, szeretnék mindenkit pozitív energiákkal feltölteni.

Hogy indult a zenei pályád? A zene a kezdetektől az életem része volt, apukám dobolt több formációban, anyukám Zalatnay Saroltával énekelt. Két testvéremmel együtt Amerikában nőttem fel. Fiatal koromban nem találtam a helyem a világban és a zene adta azt az érzést, hogy igen, ez vagyok én. Kint kezdtem klasszikus zenét tanulni. Nem a sztárság vonzott, csak az, hogy olyasmit csinálhassak, ami öröm. A szüleim más pályára szántak, ismerték a zenész élet buktatóit, Viktorral mégis zenészek lettünk. 15 éves koromban költöztünk vissza Magyarországra, amikor kiderült, hogy anyukám beteg, és az orvosok nem bíztatták javulással. Itthon meggyógyult. Azóta Magyarországon vagyunk itthon. Várkert Bazár

Hogyan ismert meg a hazai közönség? Óriási lehetőséget kaptam, amikor bemutattak Presser Gábornak, aki a hangomra hangszerelve írta meg a Szerelem utolsó vérig című számot. Klip is született belőle, egy csapásra ismertté váltam. Aztán jött a Big Brothers főcímdala – dupla platinalemez lett - , megkaptam Az operaház fantomja főszerepét, majd komoly lemezszerződést kötöttem egy amerikai kiadóval. Elkezdtem ingázni, de Budapest a bázisom. Gyerekkori barátaim kötnek még Amerikához, akik nagyon féltékenyek arra, hogy Európában élhetek, nekik ez maga a csoda, odavannak az építészetért, a kultúránkért. Milyen hatással volt a zenei karrieredre az, hogy Magyarországon élsz?

Mindenhol vannak előnyök és hátrányok. A nyelvi nehézséget kellett először leküzdenem, és meg kellett tanulnom rendesen magyarul. Hirtelen kerültünk ide, nagyon nehéz volt az átállás, az izgalom anyukámért. Rögtön a konziba kerültem, a zenélés nagyon jól ment, a vizsgák jelentettek kihívást. A karrierem fiatalon indult, nagy sikerrel és aztán hatalmas pofont is kaptam az élettől, amikor az egyik fellépésemen leblokkoltam. Ma már sokféle technikát és módszert tudok arra, hogy csökkentsem a lámpalázam, a családom pedig arra tanított, hogy ha kell százszor is fel kell állni. Nem mondtam le soha az éneklésről, nekem a zene a gyógyszer minden bajra. Várkert Bazár Miből nyersz még energiát a hétköznapokon? Szeretek tanítani. Szívesen alapítanék olyan iskolát, ahol fiatal tehetségeket képeznek. Annak idején hiányzott, hogy a családomon kívül mellettem álljanak olyan szakemberek, akik segítenek a kiélezett érzelmi szituációk kezelésében. Fiatalon a siker nagy lelki teher lehet és természetesen a kudarc is, lásd 27-esek klubja.

Film is készült a rejtélyes halálokról.. Igen, ez egy zenész berkekben élő mítosz, Amerikában sok híresség – például Jimi Hendrix, Amy Winehouse - hunyt el 27 évesen. Nem jut mindenkinek olyan hátország, mint nekem, szerencsés vagyok, hogy ilyen támogató családom van. A pályakezdőnek érzelmi biztonságot adó közegre lenne szükségük, arra, hogy valaki mindig átbeszélje velük a dolgokat. Sokat tudnék ebben segíteni. Visszatérve az eredeti kérdésre, a kutyám állandó jókedv-forrásom. Egy 4 éves boston terrierem van, de „terrornak” becézem, igazi mókamester, imádok vele nagyokat sétálni. A meditáció és az úszás is segít a lelki egyensúlyom megtartásában. Min dolgozol most? Több tavaszi koncert vár rám. Évek óta dalszerzőként is dolgozom, nemcsak magamnak, hanem más zenészek felkérésére is komponálok dalokat. Most lúdbőröztető soulos számokat írok, magyar és angol nyelvű dalokat. Az interjút készítette: Novák Zsófi Aliz