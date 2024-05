Hogyan árulják el az embert?

Shakespeare egyik legismertebb színpadi műve a Lear király. A King Lear Show című darabot ez a dráma inspirálta - a művet Kirill Fokin kortárs orosz drámaíró írta. A King Lear Show ősbemutatója május 10-én lesz a Nemzeti Színházban - az előadást Valerij Fokin rendezi. A produkció egy népszerű televíziós csatorna stúdiójában játszódó grandiózus valóságshow, amelyben élő közvetítések, háborús krónikák és reklámok váltogatják egymást. A cselekmény egyik központi motívuma a Lear Corporation, a világ legnagyobb médiaholdingja, melynek a jövője forog kockán. Lear, a Lear Corporation elnöke próbára akarja tenni a három lányát, hogy eldönthesse, kire hagyja médiabirodalmának vezetését, végül azonban a saját próbatételét kell kiállnia, mindezt egy élő show-műsorban.

A Századvég Youtube-csatornájának, a Kontextusnak vendége volt a világhírű rendező, Valerij Fokin. Azt mondta: Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház vezérigazgatójával - akivel régóta barátok - tavaly beszélgettek arról, hogy ebben az évadban állítsa színpadra a Lear királyt.

Valerij Fokin

Fotó: Talán Csaba

"Ez az előadás egy kortárs értelmezés lesz, de tartalmazza Shakespeare eredeti művének minden részletét. A Lear királyban megfogalmazott problémák a mai napig aktuálisak. Arról szól, hogy milyen az ember, hogyan árulják el, hogyan csapja be saját magát, megjelenik a gőg, a hiúság, és azok az emberi szenvedélyek, amelyek bennünk burjánzanak. Olyan formában állítjuk színpadra a művet, hogy a fiatalok is megértsék a darab mondanivalójának fontosságát. Harsány, látványos, izgalmas, érzelmekre ható előadás lesz.

- mondta Valerij Fokin.

A beszélgetésben arról is szó volt, hogy Fokin nem a hagyományos színházi formában állítja színpadra műveit - ahogy a King Lear Show is egészen egyedülálló lesz. Lényegében a nézőt is bevonja a produkcióba, ők is ugyanolyan részesei lesznek az előadásnak, mint maguk a szereplők.

"Mindig fontosnak tartottam, hogy a néző kicsit másképp merüljön el a színházi térben. A megszokottól eltérően. Számomra soha nem volt elegendő, hogy a közönség belül a nézőtérre, aztán sötét lesz és elkezdődik az előadás. Rá kell hangolódnia a nézőnek, hogy érezze, egészen más színházra számíthat a következő néhány órában.

