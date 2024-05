Több mint nyolcvan év késéssel vittek vissza egy könyvet egy finn könyvtárba

Arthur Conan Doyle A menekültek című regényének finn kiadását 1939. december 26-ig kellett volna visszajuttatni - idézte fel a Haini Strand könyvtáros, aki hétfőn a kötetet átvette.

Mint hozzáfűzte, a dátum magyarázattal szolgál arra, hogy miért nem tartotta be az illető a kölcsönzési határidőt, ugyanis egy hónappal korábban vonultak be a szovjet csapatok Finnországban, és az olvasónak valószínűleg más gondja is lehetett, mint egy kikölcsönzött könyv visszavitele.

A könyvtáros elmondta, hogy ilyen hosszú időre kölcsönvett könyvet még sohasem kaptak vissza.

Az olvasó és a könyvet visszaadó személy közötti kapcsolatról azonban nem tudott tájékoztatást adni.

"Az emberek helyesen akarnak cselekedni, és visszaadni egy könyvet, amely egy könyvtár tulajdona, ez szerintem igazán szép dolog" - tette hozzá.

A Finnország és az egykori Szovjetunió közötti úgynevezett téli háború 1940 márciusáig tartott, és egy békemegállapodással zárult, amelyben Finnország jelentős területeit vesztette el.

A 17. századi Franciaországban játszódó történelmi regényt, amely 1925-ben jelent meg, jó állapota miatt valószínűleg ismét ki lehet majd kölcsönözni a könyvtárból - mondta a könyvtáros, megjegyezve, hogy a régi könyvek általában sokkal jobb minőségűek voltak, mint az újak.

További rekordok

A fenti esetet is meghaladja egy másik késedelmes visszajuttatás, tavaly több mint 100 év után került vissza az amerikai St. Paul-i Közkönyvtárba egy könyv, amit valaki 1919-ben vett ki. Szerencsére a könyvtár nem számított fel késedelmi díjat.

Egy másik esetben szintén 100 év után került vissza a kikölcsönzött könyv, 2017-ben a San Francisco-i könyvtár kapott vissza egy novelláskötetet. A könyvet a kölcsönző dédunokája vitte vissza, és tetemes késedelmi díjat kellett volna kifizetnie, de a 3650 dolláros bírság helyett csak öt dollárt kellett kifizetnie.

És egy utolsó rekord: 1904. február 14-én kölcsönözte ki valaki az amerikai New Bedford könyvtárából James Clerk Maxwell "Egy elemi értekezés az elektromosságról" című művét, amit tavaly kapott vissza a könyvtár. A könyv az adományok között volt, és véletlenül vette észre a kölcsönzési pecsétet az egyik könyvtáros.