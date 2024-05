Megjelent, már megrendelhető a Mandoki Soulmates új lemeze

A szakma és a kritikusok is pozitívan fogadták, és felemelő cikkekben ünneplik a „Memory Of Our Future” című új Mandoki Soulmates-kiadványt. Az album zenei gazdagságát és művészi mélységeit méltatják a prog-rock hazájában, Angliában, és a fusion jazz kiemelkedő területein is: az Amerikai Egyesült Államokban. Az album május 10-én jelent meg, már rendelhető!

Vágólapra másolva!

Több mint három évtizeddel megalakulása után a Leslie Mandoki által vezetett Mandoki Soulmates zenekar nemcsak zenei áttörést hozott az új "A Memory Of Our Future" című albumával, hanem precizitást is, mely a szenvedély csúcsát képviseli, egy igazi hangtechnikai mesterművet. A teljes korongot analóg eszközökkel rögzítették és állították elő a kezdetektől fogva az utolsó pillanatig, hűen megőrizve a művészi folyamat autentikus élményét az első hangtól a kész bakelitig. Leslie Mandoki A Mandoki Soulmates a rock és fúziós nagymesterek generációkat átölelő szuperbandája - melynek tagjai az alapító, Leslie Mandoki mellett: Ian Anderson (Jethro Tull), Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell (Supertramp), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), , Tony Carey (Rainbow), Nick van Eede (Cutting Crew), Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindketten a Supertrampből) - egy olyan összefogás, mely az emberiség egységéért emel szót a megosztottság útvesztői közepette. Az „A Memory Of Our Future” albummal a Mandoki Soulmates egyedülálló módon ötvözi a zene legmagasabb minőségét a maga társadalmilag és politikailag releváns üzeneteivel. Ez a lemez nem csupán a progresszív zene és a jazz rock rajongóinak szól, hanem minden olyan embernek, aki igazi és hiteles zenét keres. A Fekete Hattyú borítója már önmagában ikonikus szimbólummá vált. Leslie Mandoki szerint "itt vagyunk a válságok zuhatagában háborúkkal, járványokkal és geopolitikai hatalmi játékokkal, ahol a Fekete Hattyú közöttünk landolt." A lemez már Magyarországon is megrendelhető, az MG Records oldalán.