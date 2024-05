Mi is a nevetek? Karthago? Á, az nem jó, legyen Krix-krax

Szigeti Ferenc

Nem sokkal később az egyik székesfehérvári koncerten meghalt a közönség soraiban egy fiatalember. Ezután született meg a Karthago egyik legsikeresebb dala, a Requiem. Hogyan érintette a tragédia a zenekart?

Borzalmas tragédia volt. Akkoriban divat volt a fiatalok körében a szipuzás.

Ez a fiatalember a hírek szerint nem szipuzott, hanem valamiféle erős nyugtató gyógyszerre alkoholt ivott, így próbálta kábítani magát. A szíve azonban nem bírta.

Minket is nagyon ledöbbentett az eset, féltettem a zenekart is - miközben tudtam, hogy mi erről az esetről egyáltalán nem tehetünk. Másnap azon gondolkodtam, hogyan tudnék a fiúról valahogy szépen megemlékezni. Fogtam a gitárt és egy óra alatt megírtam a Requiem című dalunkat. Megmutattam a zenekarnak és úgy gondoltam, hogy egy akusztikus gitár és egy Hammond orgona kísérje csupán a dallamot. A srácok először kételkedtek kissé, azt mondták, nem rockos, túl érzelmes a dal, szerintük nem lesz jó. Végül abban állapodtunk meg, hogy egyszer eljátsszuk egy koncerten, és ha tetszik a közönségnek, megtartjuk, ha nem, elfelejtjük. A Budai Ifjúsági Parkban az egyik koncertünkön végül eljátszottuk.

A dal után tíz másodperc döbbent csend volt - zizegtek a hangfalak a némaságban, mi pedig nem tudtuk, mit reagáljunk. Ezután kitört egy óriási ováció, hatalmas sikoltozás, tapsolás. Nem hagyta abba a közönség, így újra el kellett játszanunk a dalt. Aztán harmadszor is.

Fergeteges siker lett. A Szabad Európa rádió pedig egyszer csak elkezdte néhány hét elteltével játszani a Requiemet. Az egyik barátunk szólt, hogy hallotta a rádióban. Fogalmam sem volt, hogyan jutott el hozzájuk a felvétel, Münchenbe.

De ekkor már felvették stúdióban is a dalt? Az jutott ki valahogy Münchenbe?

Nem a stúdiófelvétel, hanem a koncertváltozatot kezdték el játszani.

A Budai Ifjúsági Parkban is - mint ahogy a legtöbb helyen - az összes rockkoncertet rögzítették. Na, nem azért, hogy megmaradjon az utókornak, hanem, hogy az úgynevezett Ifjúságvédelmi Alosztály megfigyelhesse és elemezhesse, miket mondanak a rockbandák tagjai két dal között.

Minden koncertről jelentést kellett ugyanis írniuk. Tehát a felvétel megvolt és ezt a koncertfelvételt küldték ki Münchenbe. Ömlöttek a levelek a rádióhoz, így újra és újra, hétről-hétre le kellett játszaniuk a dalt. Évtizedekig nem tudtam, hogy került ki a dal. Azután néhány éve a Duna Tv-ben egy műsorban ültünk Kóbor Jánossal. A beszélgetés során elmondtam ezt a történetet, és azzal fejeztem be, hogy a mai napig nem tudom, hogyan került ki a koncertfelvétel a Szabad Európa rádióhoz. Kóbor János ekkor megszólalt:

én tudom. Én vittem ki.

Nagyon meglepődtem. Aztán Mecky - Isten nyugosztalja - elmesélte, hogy sokat jártak akkoriban az Omegával Németországba, és volt egy megállapodásuk a rádióval, hogy ha visznek magyar felvételeket, cserébe nyugati lemezeket kapnak. Tehát végül is Kóbor Jánosnak köszönhetjük, hogy a rádiók elkezdték játszani a Requiemet. Nem sokkal később felhívtak a lemezgyárból is, hogy vegyük fel a Requiemet és ők kiadják.

Persze, volt azért ennek pártpolitikai szála is, nem mindenki akarta, hogy megjelenjen a dal. A szocialista ifjúság képébe ugyanis nem férhet bele, hogy fiatalok meghalnak koncerteken „szipuzás” miatt.

Végül kompromisszumra jutottak: megjelenhetett a kislemez, de üres volt a borító és semmilyen reklámot nem kapott.

Nem sokkal később elindult a zenekar elképesztő sikere Nyugat-Európában is. Hogyan találták meg a Karthagót a nyugati országok?

Annak ellenére, hogy Magyarországon nem kapott reklámot a Requiem című lemez, hihetetlen sikere lett, aranylemezzé vált. Ezt a Hungaroton is felismerte, és kivitte a dalt a MIDEM-fesztiválra Cannes-ba, amely a világ legnagyobb zenei vására volt. Minden országnak volt standja, így Magyarországnak is. Ott lejátszották azokat a dalokat, amelyeket el akartak adni külföldre. Arra sétált egy osztrák lemezkiadó igazgatója és meghallotta a Requiemet. Eljött Budapestre a vásár után, megjelent a Hungarotonnál, és azonnal leszerződtetett minket. Ezzel egy időben benevezte a zenekart egy nyári nemzetközi dalfesztiválra, amely Ausztriában volt. Máté Pétert megkértem, készítsen egy nagyzenekari hangszerelést a dalnak - ezzel mentünk Ausztriába és el is nyertük a fődíjat.

Elindult egy nagyon komoly külföldi karrier - hihetetlen sikerünk volt Ausztriában, Németországban, Franciaországban és Svájcban is.

Szombaton volt a fesztivál, hétfőn pedig már a piacon volt a kislemezünk. Fogalmam sincs, hogyan tudták ezt a bravúrt megcsinálni. Később nagylemezünk is megjelent Ausztriában, Németországban és Svájcban is. Ausztriában aranylemez lett.

Ilyen külföldi sikerek után nem merült fel a zenekar tagjaiban, hogy disszidálnak?

A fesztiválgyőzelem után vasárnap délben együtt ebédeltem az osztrák lemezkiadó igazgatójával. Azt mondta nekem:

Figyelj ide, Franz, olyan promóciót akarunk nektek adni, amivel világhírű zenekar lehet a Karthago. Ehhez azonban itt kell maradnotok most, legalább fél évig. Televíziós műsorokban, rádiókban kell szerepelni, koncerteket szervezünk, lemezfelvételek, dedikálások, turnék várnak rátok. Összehozlak titeket az Opus zenekarral is. Nem megoldható tehát, hogy most hazamenjetek.

Este elmondtam a zenekarnak. Tudtuk, hogy abban a rendszerben - 1983-at írtunk - ez lehetetlen volt. Ha illegálisan kint maradunk, akkor disszidensnek nyilvánítanak minket, és büntetik majd a családunkat, minket pedig távollétünkben elítélnek. Óriási meghurcoltatás járt volna ezzel. Ültünk és gondolkodtunk. Itt van egy fantasztikus nemzetközi ajánlat, ott pedig Magyarország. Mi legyen? Nem tudtunk dönteni. Végül szavaztunk: egy kalapba mindenki bedobta a szavazatát és négy egy-arányban hazajöttünk.

Ön mire szavazott?

Én voltam az egy… Nagyon maradni szerettem volna. Láttam az igazgatón az őszinte lelkesedést, a hitét, tudtam, hogy nagyon komolyan gondolja a közös munkát. Igazán bízott a KARTHAGO-ban és a világsikerben. Elmondta egy riportban ezt a Magyar Televíziónak is. Ez a riport megvan. Én pedig pontosan tudtam, hogy ilyen lehetőség nem adódik minden nap egy zenekarnak…

Később beszélgettek erről a zenekar tagjaival? Nem bánták meg soha a döntésüket?

Azt hiszem, végül nem bántuk meg, Itthon is óriási sikerünk lett. Persze, utólag nem lehet tudni, mi történt volna, ha kint maradunk. Hittem az igazgatónak, tudtam, hogy valóban világhíressé teheti a Karthagót - láttuk, ahogy az Opus zenekart is világsztárrá tették. De akkor a zenekar így döntött - hazajöttünk. Ausztriában ennek ellenére még ezután is megjelent egy második nagylemezünk, és többször meghívtak különböző nagykoncertekre, fellépésekre – amelyekre azonban már nem mindig tudtunk kimenni. Nehézkes volt sokszor a hivatalos utaztatásunk…Végül lemondtak rólunk, egyre ritkábban hívtak. Itthon viszont töretlen volt a sikerünk és a mai napig koncertezünk, lemezeket készítünk, szeretnek bennünket, együtt vagyunk, együtt maradtunk immár 45 éve… és ez nagyon jó.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki 2015-ben. Hogyan érintette a kitüntetés?

Áder János köztársasági elnöktől vehettem át a kitüntetést, amely nagy megtiszteltetés. Nem gondoltam volna, hogy ilyen módon elismerik a munkámat. A KARTHAGO pedig később Máté Péter-díjat is kapott. Váratlan és megtisztelő volt ez a díj is. Mi nem csináltunk mást, csak zenéltünk, tettük a dolgunkat, koncerteken játszottunk, lemezeket adtunk ki. Lám, a zenekar nagy része már hetvenen felül van, és még mindig ugyanolyan aktívan dolgozunk. Lehet, hogy nem ugrálunk már akkorákat a színpadon, Tamás pedig nem mászik fel a traverzekre, de amikor színpadra megyünk, az örömünk, jókedvünk, energiánk lesugárzik a közönség felé.

A zenekar 45. születésnapját egy nagy koncerttel ünnepli a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon nyáron. Mit hallhat majd a közönség?

A Karthagónak több mint 6200 koncertje volt a 45 év alatt. Rengeteg csodálatos emlékünk van, számtalan magyar- és külföldi turné, a régi Szovjetuniótól- Kubáig. Amikor azon gondolkodtam, hogy hol is ünnepeljük a 45. születésnapunkat, eszembe jutott a Margitszigeti Szabadtéri Színpad. Gyönyörű helyszín, hatalmas színpad, különleges, csodás miliő, több ezer férőhellyel. Elmondtam az ötletemet a srácoknak és nekik is nagyon tetszett. Felhívtam Bán Teodórát, a létesítmény vezetőjét, hogy ott szeretnénk rendezni a jubileumi koncertünket nyáron. Nagyon örült neki. A koncert címe: „45 év dalai”. Márciusban kezdődnek a próbák és olyan dalokat is előveszünk, amelyeket húsz, harminc vagy negyven éve nem játszottunk. A nagy sikerszámaink mellett ezeket is hallhatja majd a közönség. Óriási, különleges buli lesz, nagyon várjuk.