Vidnyánszky Attila: Tényszerűen nem igaz, amit Udvaros Dorottya mond

Fotó: fotó: Talán Csaba

És valóban annyit nagyszínpadi előadás bukik meg, ahányról a művésznő beszél?

Maradnék a tényeknél:

a Nemzeti Színház ebben az évadban 98 százalék fölötti látogatottsággal teljesít.

Az elmúlt tizenegy évben egy kézen meg lehet számolni azon produkciókat, amelyek nem éltek meg tíz előadást. A Meggyeskert és a Krokodilus jut eszembe, az általam rendezett Agón valóban nehezen befogadható előadás, de még repertoáron van. Ahogyan a Valerij Fokin által rendezett REX is – amit nem vettünk le a műsorról, csak Horváth Lajos Ottó balesete miatt szüneteltetjük. Az igazsághoz perszer az is hozzátartozik, hogy a Meggyeskert – amiben Dorottya is szerepelt – a covid miatt döccent meg, a Krokodilus pedig első magyar produkcióként szerepelhetett a rangos Moszkvai Művész Színházban. És akkor a sikerszériáink: János vitéz, Fodrásznő, Egri csillagok, Vitéz lélek, Körhinta – ezek mind a századik előadásaikon is túl vannak már. De ott van a színházon kívül is tízezrek előtt előadott Csíksomlyói passió, a nyolc éve műsoron lévő Csongor és Tünde, és még sorolhatnám azokat az előadásokat, amelyeket éve óta szeretnek a nézőink.

Udvaros Dorottya rendezvényekről, koncertekről beszélt, amelyek miatt nem játszhatók a Nemzeti saját előadásai…

A Nemzeti Színház különleges műhely, sajátos felelősséggel. A működésünk öt pillérre épül, amelynek egyik, de leginkább meghatározó eleme a repertoárszínházi funkció.

A saját előadásaink teszik ki a működésünk nyolcvan százalékát. Emellett valóban helyet adunk számunkra fontos programoknak, mint a Roma Holokauszt Emléknapja, a fogyatékkal élő emberek világnapja, vagy a nemzeti kisebbségek színházainak Jelen/Lét Fesztiválja.

Mi ezekre úgy gondolunk, mint ügyekre, nem úgy, mint olyan tehertételekre, amik valami elől teret vesz el. Ugyanilyen fontos, hogy hidat képezzünk a vidék és a határon túli magyar társulatok és a főváros között, ezért hívunk meg színházakat, hogy az ország első színházában bemutatkozhassanak. Csak idén a vendégünk Szombathely, Békéscsaba, Székesfehérvár. Hasonló szándékkal és nagy logisztikai erőfeszítéseket megtéve utazzuk be előadásainkkal a magyar lakta területeket az országban és a külhoni vidékeken.

Nem vádnak, hanem elismerésnek tartom, hogy a Nemzeti komoly nemzetközi életet élő színház, amely házigazdája lehetett a tavalyi év legnagyobb színházi eseményének, a 10. Színházi Olimpiának, és minden évben megszervezzük a Madách Nemzetközi Színházi Találkozót (MITEM).

Összetett működési rendünk része, hogy az oktatásnak is teret adunk: vizsgaelőadásoknak adunk helyet, jelenleg zajlanak a felvételik, a kaposvári és a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói nem vendégei a színháznak, hanem otthon érezhetik magukat nálunk. A Rátóti Zoltán által rendezett Molnár-egyfelvonásosok, az Egy, kettő, három – Az ibolya például színinövendékek és tapasztalt színművészek összjátéka – és egy népszerű, repertoáron lévő darab. Ezek mind számunkra fontos küldetések. Ahogyan a háború kitörése miatt rendkívül nehéz helyzetbe került beregszászi társulat befogadása is. Ha valaki őket belekeveri a hétköznapi torzsalkodásokba, annak a szolidaritás nem sokat jelent. A Nemzeti Színház ezeket a tevékenységeket szolgálatnak tekinti, mert azt szeretnénk, hogy nálunk minden magyar néző színvonalas előadásokkal találkozzon, és a kultúrán keresztül közelebb kerülhessünk egymáshoz. Ez a komplex működés csak nyitott szemlélettel valósítható meg.