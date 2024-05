Vidnyánszky Attila: A nemzeteket fel akarják számolni, de ezzel szembe kell menni

Dr. Kutnyánszky Zsolt, a védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkár úgy fogalmazott:

a Honvédelmi Minisztérium és a magyar honvédség számára megtiszteltetés, hogy a Nemzeti Színház partnere lehet egy ilyen egyedülálló színházi esemény megvalósulásában.

"Az Egri csillagok című könyv sokunk számára meghatározó olvasmány volt. 2005-ben a Nagy Könyv versenyén az Egri csillagok nyerte el az olvasók kedvenc könyvéért járó díjat. Ennek immáron 19 éve. Elgondolkodtam azon, hogy vajon napjainkban is első helyen végezne-e ez a könyv. Vajon most is ez a történet lenne-e Magyarország kedvenc története? Nem azért, mert vitatnám a könyv népszerűségét, hanem amiatt, mert eltelt 19 év, és sok minden megváltozott: egyrészt a fiatalok olvasási szokásai, olvasmányai és példaképei. A változás szükségszerű, de vannak értékeink, hagyományaink, amelyekhez ragaszkodnunk kell, és a fiataljainkat is erre kell buzdítani. Az Egri csillagok című könyv hatalmas érték a cselekménye, hőseinek jelleme és mondanivalója miatt. 2024-ben is van mit tanulni az Egri csillagokból. A gyorsan változó, bizonytalanságokkal teli világunkban valós igazodási pontot ad nemzeti kultúránk megismerése, segíti az emberek nemzeti identitástudatának elmélyülését, a haza és a honvédelem iránti elkötelezettségnek felébresztését, megerősítését. A hazafias nevelés jövőnk egyik kulcsa. Globalizált világunkban nem egyszerű a hazafias érzéseket felébreszteni a fiatalokban, ezért is fektetünk nagy hangsúlyt a honvédelmi nevelésre. Az Egri csillagokkal most egy plusz lehetőséget kapunk. Örömteli, hogy a színház honvéd kadétokat is bevont az előadásba. A nézőtéren helyet foglaló, több mint hatezer, a Honvéd Kadét Programban részt vevő középiskolás lesz ott, akik formaruhát viselnek majd, és Dobó kapitánnyal együtt mondják majd a vérvédők esküjét." - mondta az államtitkár.