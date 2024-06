A popdíva viszálya - Taylor Swift legnagyobb botrányai

Dokumentumsorozat készült Taylor Swiftről, amely feldolgozza az amerikai énekesnő és Scooter Braun amerikai vállalkozó közötti botrányt. Mi volt ez a botrány, és miért kellett felvennie az énekesnőnek saját dalait újból? Talán sokan hallottak arról, hogy az énekesnő az első hat lemezének felvételeit nem birtokolta – a Big Machine Label Group alatt lejövő hat korong közül négynek az énekesnő azóta már kiadta a Taylor-változatát (Taylor’s Version). A rajongók a mai napig találgatnak, mikor érkezik a következő változat, hiszen a Reputation című album Taylor-változata helyett idén tavasszal Swift egy teljesen új lemezzel lepte meg a közönségét.

Taylor Swift az MTV Video Music Awardson

Fotó: AFP

A sorozat informatív, a készítői bemutatják a Taylor-változatok mögötti eseményeket: Scott Borchetta eladta a kiadóját, ez pedig azt jelentette, hogy Taylor Swift albumait is – 300 millió dollárért Scooter Braunnak. Az eladáson olyan emberek nyerészkedtek, akiket maga az énekesnő nem kedvel, ezért adta ki újra saját dalait, a nagy sikerű lemezeket, köztük az 1989 és a Speak Now című albumokat. Ez a húzása azonban üzletileg sem mellékes: számos változat készült egy-egy lemezből, melyet a rajongók előszeretettel vásárolnak a mai napig.

A Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood című dokumentumfilm két része már elérhető a streamingplatformon. Bár az énekesnő és csapata személyes megszólalásai hiányoznak a részekből, mégis egy informatív és sokak számára a történetet megmutató és alaposan elemző sorozatot láthatunk.

A Taylor-verziók nyomában

A dokumentumsorozatban zenei újságírók és szakértők elemzik Taylor Swift mesterfelvételei kapcsán, hogy hogyan és miért történt egy, a kortárs zenei piacra is hatással lévő jelenség. Érdekesség, hogy rajongók is megszólalnak és állítólagos barátok is. Elemzik a Video Music Awardson történt esetet is, amikor Kanye West megalázta őt a színpadon: nyilvánosan, adásban azt mondta Taylornak: nem ő, hanem Beyoncé érdemelné a díjat. Megelevenednek Taylor nyilatkozatai és sok-sok sztár Taylor melletti kiállása. A riportok rávilágítanak arra, miért különleges Taylor Swift a popkultúrában és a zeneiparban. Erénye a dokumentumsorozatnak, hogy időrendben halad a történetben és igyekszik pártatlan maradni, számos szempontot kiemelni, de a két részből mégis úgy érezheti a néző, hogy a kritikai narratívát kevésbé bontja ki a sorozat, a jelenség mélyebb elemzése elmarad. A sorozat számos archív felvétellel tűzdelt, látványos, szemléletes és történeti szempontból alapos munkának tekinthető.