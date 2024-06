Gólpasszok sokasága hazánk múzeumaiban is június 22-én

Az év egyik leghosszabb éjszakáján fantasztikus kalandok várnak mindenkit, hiszen a szervezők az eddigi évekhez hasonlóan minden korosztályra és érdeklődési körre is gondoltak. A már megszokott rendhagyó tárlatvezetések mellett koncertekkel, filmvetítésekkel, interaktív eseményekkel, családi- és gyermekprogramokkal, valamint számos meglepetéssel kívánják a résztvevő intézmények felejthetetlenné tenni ezt a varázslatos nyárestét. Az ismeretterjesztő és szórakoztató programok mellett természetesen a gasztronómia szerelmesei sem fognak csalódni aznap.

Muzej

Hogy minél több érdekes helyre jussanak el ezen az éjszakán, érdemes előre megtervezni az útvonalat. Ebben nyújt segítséget az EVENT@HAND MUZEJ telefonos app, valamint az esemény hivatalos weboldala, a muzej.hu. Itt jelölhetik a kedvenc programjaikat, amelyről az oldal nyomtatható listát készít, megkönnyítve ezzel a napi menetrend tervezését. A részletes programajánlók mellett itt egyéb hasznos információkat is találnak a jegyárakról, a budapesti helyszínekhez szükséges karszalagvásárlásról, valamint a BKK múzeumi körjáratairól is.

Az eseménnyel kapcsolatos érdekességekért és kiegészítő információkért érdemes követni a Muzéj közösségi oldalait is, annál is inkább, mivel a Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal jóvoltából egy nyolcnapos tunéziai álomutazáson vehet részt a rendezvény Facebook oldalán meghirdetett játék nyertese. A játék a mai napon, június 8-án indul és már egyetlen helyes válasszal is esélyessé válhatunk a nyereményre.

Muzej

Az idei nyár sztárja a labdarúgó Eb, így a Magyar Nemzeti Galéria is bemutatja saját Nemzeti Tizenegyét, ahol 15-20 perces tárlatvezetéseken ismerhetik meg a Galéria legkiemelkedőbb alkotóinak remekműveit Munkácsytól kezdve Csontváry Kosztka Tivadaron keresztül Székely Bertalanig. Az épület Meccsnéző pontján pedig az aktuális focimeccseket kísérhetik figyelemmel. Az Országos Széchényi Könyvtár Minden idők focija című kiállítással várja látogatóit a labdarúgó-Európa-bajnokság ideje alatt, hogy szakavatott tárlatvezetéssel a futball, a kultúra és a történelem metszéspontján kibontakozó történeteket mutasson be. Itt láthatnak részleteket aznap a Puskás, a Musical című műből is, melynek során öt színművész énekel hét dalt, nyolc táncművész közreműködése mellett. A focis tematikához csatlakozott a Gül Baba Kulturális Központ és Kiállítóhely is Magyar-Török Futballtörténeti Kiállításával, mivel a futball komoly hagyományokkal rendelkező sport Törökországban, s az elért sikerekhez számos magyar futballista is kiemelkedő teljesítménnyel járult hozzá. Az Óbudai Múzeum Albert Flórián, a legenda című időszaki kiállításban az FTC csapatának legendás játkosának életét, pályafutását, családját, óbudai kötődését mutatja be.