Hatalmas jégvihar csapott le Mága Zoltán koncertjének főpróbájára Debrecenben

A szervezők hétfői közleménye szerint a debreceni Kossuth téren tartott nagyszabású szombati koncerten fellépett Bodrogi Gyula, Csikos Sándor, Esztergályos Cecília, Fischl Mónika, Voith Ági és Koncz Gábor színművész, Sümegi Eszter és Molnár Levente operaénekes, Bangó Margit előadóművész, DJ Yamina, Mága Jennifer énekes és ifjabb Mága Zoltán hegedűs is. Az esten közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok Balassa Krisztián vezényletével, a Soloriens Kórus, valamint Túri Lajos Péter és társulata.

Az 50 év 50 koncert című eseménysorozatot Mága Zoltán idén Európa és Izrael békéjéért, valamint az állami gondozásban élő gyermekek megsegítéséért hívta életre.

Ehhez kapcsolódva a debreceni koncerten bejelentette, hogy 3 millió forint értékben támogatja a debreceni hátrányos helyzetű gyermekeket. Mága Zoltán Prima Primissima-díjas hegedűművész az elmúlt másfél évtizedben több alkalommal adott jótékonysági koncertet Debrecen templomaiban. A közlemény szerint Papp László debreceni polgármester köszönetet mondott Mága Zoltánnak, hogy városukba újra emlékezetes műsort és konkrét segítséget, bátorító üzenet vitt, valamint a szombati vihar miatti bátor, de egyben jó döntést meghozva ezúttal sem okozott csalódást a város lakóinak. A városvezető a szombati koncert nagy sikerére való tekintettel elmondta, hogy

jövőre Debrecenben is megrendezik Mága Zoltán újévi koncertjét.

A hegedűművész köszönetet mondott Papp Lászlónak a rászoruló emberek és a kultúra ápolásában tanúsított eddigi példamutató tetteiért, és arra biztatta a közönséget, éljenek alkotmányos jogaikkal és a béke támogatása mellett szavazzanak a jövőre - írták a közleményben. Az 50 év 50 koncert című eseménysorozat vasárnap este Visegrádon folytatódott.

A kétszeres telt házas, grandiózus budapesti újévi koncert és sikeres amerikai turnéja után sem pihen az immár Érdemes Művész díjjal is kitüntetett hegedűművész. Mága Zoltán életében is volt nehézsgé, hónapokig küzdött csalókkal, a pénzét és az adatait is ellopták tavaly...ez lett a vége. Mága Zoltán elmondta: Nem a tehetség tud utat törni magának, hanem a szorgalom és a kitartás.