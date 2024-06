A Mandoki Soulmates ingyenes koncertet ad augusztusban

Az est folyamán a korábbi évek népszerű dalai mellett bemutatják a Soulmates nemrég megjelent új lemeze, A Memory of Our Future több felvételét - közölték a szervezők az MTI-vel.

Mint írták, az album, amely teljesen analóg technikával készült, a mostani vészterhes időkről szól és arról, ami minket összetart, és nem arról, ami szétválaszt.

Mandoki Soulmates

Fotó: Mandoki Soulmates.

A közlemény kiemelte: a Soulmates világszerte a társadalmi tudatosságot hangsúlyozza, így volt ez az elmúlt néhány évben kiadott korábbi albumok, az Utopia for Realists, a Living in the Gap és a Hungarian Pictures esetében is.

Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő dobos, dalszerző, énekes és producer, Leslie Mandoki 1992-ben alapította formációját, a Mandoki Soulmates-t.

Mandoki Soulmates

Fotó: Mandoki Soulmates.

A zenekarban számos világhírű zenész játszott és játszik együtt, a csapatnak Mandoki mellett a kezdetektől a mai napig tagja Ian Anderson és Al Di Meola.

A Soulmates-beli zenésztársak eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek, az eladott hanghordozóik száma pedig meghaladja a 350 milliót.

A Soulmates új lemezén zenélt Ian Anderson (Jethro Tull), Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell, Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindhárman a Supertrampből), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), Tony Carey (Rainbow) és Nick van Eede (Cutting Crew) is.

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Leslie Mandoki világhírű zenekara több újdonsággal is készül idén. A tavalyi évben a Mandoki Soulmates méltó módon ünnepelte 30 éves fennállását és sikereit.

A zenekar tagjai január óta készültek a legfrissebb albumuk bemutatására. Áprilisban bejelentették: május 10-én jelenik meg az új Mandoki Soulmates-album, „A Memory Of Our Future”.

Kapcsolódó cikkek: