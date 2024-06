160 éve született a nagy német zeneszerző

Richard Strauss kiváló karmester is volt

Magyarországon elsőként 1891 januárjában az Itáliában című szimfonikus költeményét mutatták be, amely nem részesült túl lelkes fogadtatásban, egy kritikus azt a reményét fejezte ki, hogy "nem találkozunk ezzel a művel többé a Filharmóniai Társaság műsorán". Nem járt jobban négy évvel később a Halál és megdicsőülés, majd 1897-ben a Till Eulenspiegel sem, utóbbiról egyenesen azt írták: "Ilyen zenei tótágast, összevisszaságot még nem komponált szabadlábon lévő muzsikus." Operái közül idehaza elsőként a korban hatalmas botrányt kavart Salomét lehetett látni 1907-ben, a boroszlói társulat vendégjátékaként. Magyarországon először három évvel később Elektra című operáját állították színre.

Strauss többször látogatott Magyarországra, hogy műveit vezényelje, s Puccini mellett ő az egyetlen külföldi zeneszerző, aki a budapesti Operaházban saját darabját (Egyiptomi Heléna) személyesen tanította be.

Strauss kiváló dirigens is volt, a legenda szerint még vezénylés közben is tudott komponálni. 1919 és 1924 között a bécsi Staatsoper főzeneigazgatójaként működött. Élete utolsó évtizedében, 1949. szeptember 8-án Garmisch-Partenkirchenben bekövetkezett haláláig már csak a zeneszerzésnek és a vezénylésnek élt. Temetésén Solti György dirigált, aki nem sokkal korábban A rózsalovagot is vezényelte Münchenben, a zeneszerző 85. születésnapján.

A nemzetiszocializmus alatti szerepét, tevékenységét - 1933 és 1935 között a birodalmi zenei kamara elnöke volt, ő komponálta az 1936-os berlini olimpia hivatalos himnuszát - sokan sokféleképpen értékelték. A második világháború után széles körben elítélték, manapság inkább naivitását vetik szemére, mert azt gondolta, hogy ki tud maradni a politikából. A legendás karmester Arturo Toscanini karmester azt mondta: a zeneszerző Strauss előtt megemelem kalapom, az ember előtt pedig visszateszem.