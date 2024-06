Országos Színházi Találkozó - Kaposvár

Fotó: Tóth Zsombor

A régiót is bevonták: balatoni településeken is szerveztek programokat...

Az volt a tervünk, hogy ne csak az a 3-4 ezres közönség élvezhesse a színházi találkozó élményét, aki jegyet váltott az előadásokra, hanem szerettük volna a régióra is kiszélesíteni a programokat. Ebben volt partnerünk Nagy Viktor, a Kultkikötő alapító igazgatója.

Három előadás szerepel az OFF-programban szabadtéren a Kultkikötő különböző színpadain.

Kaposváron pedig a város kérésére különböző városrészekbe ingyenes előadásokat viszünk, ezek általában kicsi, zenés produkciók. Kaposvár lakótelepein, terein az a közönség, amely kevésbé mobilis és nem tud bejönni a színház környékére, a lakóhelyéhez egészen közel tudja élvezni a színházi produkciókat. Több mint ötven kísérőprodukció pedig a színház mögötti parkban felállított színpadon látható, ahol arra törekedtünk, hogy az előadó-művészet különböző társterületeit is bevonjuk. A megnyitón a Fővárosi Nagycirkusz kitűnő művészei léptek fel, de érkeznek még artisták pénteken és szombaton is. Az érdeklődők láthatnak kortárs táncot, Hobo is eljött hozzánk, jelenleg éppen a Déryné Társulat pakolja a díszleteket, ugyanis délután a János vitéz című előadásuk lesz látható. Figyeltünk arra, hogy gyerekprogramokat is kínáljunk. Szirtes Edina Mókus lépett fel a héten, de Kamarás Iván önálló estjét is láthatta a közönség.

Fontos volt, hogy a színészképző helyeket bevonjuk, így a kaposvári színészhallgatók hétfőn léptek fel, az SZFE hallgatói pedig kedden.

Az OFF-programok között színházi előadások, élőzenei produkciók és táncelőadások is helyet kaptak. A Csiky Gergely Színház mellett lévő parkban családi programok, koncertek és gasztronómiai élmények is várják a látogatókat. Az volt a cél, hogy ez a nézők és a szakma szempontjából is egy mindenki számára elérhető fesztivál legyen.