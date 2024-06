A kommunisták eltiltották az énekléstől, majd megpróbálták felhasználni

A gyönyörű fiú

Simándy József édesanyja a gyermek világrahozatalával bizonyságot is szeretett volna kapni: megtartja-e sorsdöntő fogadalmát a férje, ha három lánya után lesz majd egy fia is.

Simándy József édesapja, Schulder János 1883.novemberében született a Temes vármegyei Baracházán. János a maga apját, Schulder József géplakatost – aki jó eszű férfiként a falu jegyzői tisztségét is betöltötte – négy évesen elvesztette.

Édesanyja – a majdani operaénekes nagyanyja – fia nevelését Pali bácsira, a nagykomlósi plébánosra bízta. János is eszes fiú volt, négy gimnáziumot végzett. A plébános halála után egy mesterember műhelyében tanulta a szerszám- és géplakatos mesterséget inasként. Amikor segéd lett, vándorútra indult.

Bejárta Erdélyt, a Regátot, Ausztriát, mindenhonnan a legjobb ajánlásokkal indult tovább.

Egy év után Budapestre a Váci úti Schlick-Nicholson gépgyárba került, hamarosan megtették művezetőnek. Munka mellett is sokat olvasott, képezte magát. Idővel átkerült a kistarcsai Vagon- és Gépgyárba, amelynek dolgozói gyakran tartottak műkedvelő előadásokat. Schulder János az egy ilyen alkalommal hallott énekelni egy csinos, ifjú leányt – a Víg özvegyből adta elő a Vilja-dalt -, akinek bája, s kristálytiszta hangja is elvarázsolta.

Sculder Jánosné kilenc évvel volt ifjabb a férjénél, 1909-ben házasodtak. Elvira lányuk 1910-ben, Mária 1911-ben született.

A tehetséges szerszám és géplakatos egy alkalommal egy raktárépületet is tervezett a Vagon- és Gépgyár területnén. Mérnökök is pályáztak a munkára, mégis ő kapta meg a feladatot.

Másfelől Schulder János nem csak a munkát, hanem a mulatozást is szenvedéllyel gyakorolta. Leányai édesanyja egyszer elébe állt, s azt mondta:

nemigen lesz jövőjük, ha nem hagy fel a mulatozással, italozással.

Schuller János megfogadta: ha az asszony fiút szül, abbahagyja az ivást.

Simándy József Schulder vezetéknévvel született 1916. szeptember 18-án Kistarcsán.



Édesapja pedig ivott tovább, annak örömére, hogy ilyen gyönyörű fia született.

Budapest, 1962. március 28. Simándy József otthonában Forrás: MTI/Keleti Éva

Tom Mix lóra kap

Simándy József első nyilvános fellépését óvodásként abszolválta 1921-ben.

Kezében papírzászlót tartott, s egy dobogón szavalta:

Piros, fehér, zöld a zászló/ Álljon alá, aki magyar/ Háromszínű zászló alatt/dobog a szív, erős a kar./

Édesapját még abban az évben iszákossága miatt küldik el a gyártól, s a munkások lakótelepének szép, kényelmes lakásából is ki kel költözniük.

Attól kezdve gyerekek édesanyja is éjt nappallá téve dolgozik, varrónőként hajtja a gépet.

Józsi fiúk 1922-ben kezdi az elemi iskolát Kistarcsán, bizonyos Balta tanítónő kezei alatt. Az ötödik osztályt, a polgári iskolát Sashalmon kezdi, apja ott kap állandó munkát a magyar Kalap- és Posztógyárban. Az iskola megszüntetése után Százados úti intézménybe íratják át.



Józsi szopránt énekel az énekkarban, de nincs kedvére, mert a karéneket tanítás után tartják, bent kell maradnia az iskolába.

Amikor végez hazavillamosozik, leckét ír, segít édesanyjának a munkájában.

Tizenkét éves, amikor szilveszter estéjén két pár fejhallgatót osztanak félbe egymás között a családtagok, úgy hallgatják Ódry Árpádtól a szózatot. Sosem felejti.



Örök emlék az is, amikor először hall operát a vasárnap délutáni rádiós operaközvetítése. A Carmen torreádordala Titta Ruffo előadásában.

Mindamellett szeret korcsolyázni, ródlizni, sárkányt eregetni, a maga készítette gumilabda rugalmasságú rongylabdával focizni. Ha teheti, ott van a sashalmi moziban, amelyben néma filmeket játszanak élő zongora kíséret mellett. Amikor Tom Mix lóra kap, rendre Tell Vilmos nyitányának gyors részével fűszerezik a képeket.

Egyik osztálytársának, a későbbi operarendezőnek Stephányi Györgynek az édesapja szerez egyszer két jegyet a barátokká lett fiúknak a Zeneakadémiára.

Simándy József első színházi élménye egy hangverseny volt.