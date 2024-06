Tankcsapda: Mi meghalni megyünk a színpadra

Melyik a Tankcsapda kedvenc dala?

„Rockzenét csinálunk, de ennél jobban nem szoktuk definiálni magunkat. Én azt gondolom, hogy három hangszerrel lehet csinálni keményebb, lágyabb, melankolikusabb, kiabálósabb, bulizósabb és lassabb dolgot is, és a Tankcsapda elmúlt 35 évére ez kiválóan jellemző is. Ha valaki a zenekar dalai közül random meghallgat néhányat öt, tíz vagy tizenöt évvel korábbról, akkor – a saját stílusunkon belül – találhat mindenféle hangulatút” – mondja Lukács László, aki a koncertfilmben azt is megemlíti, hogy mit szeret a legjobban a zenélésben.

Fotó: Petőfi Kulturális Ügynökség

A Hajógyár YouTube-csatornáján található koncertfilmből kiderül az is, hogy mennyire sokszínű a közönségük, van-e kedvenc Tankcsapda-daluk, és mekkora kihívást jelent 35 év után megújulni – megtartva közben azt a Tankcsapda-képet, amit az emberek kialakítottak róluk.

A most bemutatott Tankcsapda-koncertfilmet megelőzően 2022-ben a Carson Comával, 2023-ban pedig Azahriah-val forgott exkluzív koncertfelvétel.