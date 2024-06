A világon egyedülálló színházi függöny készül a Nemzeti Színházban

"Nekem is és az őseimnek is köze van ezekhez a motívumokhoz. Ahogy látom most a csaknem teljesen kész függönyt, felderült a lelkem és a szívem. Olyan kódok vannak ezekben a hímzésekben és a ránk maradt mintákban, hogy azt érzem, az én szívem, a nagyszüleim szíve és az őseim szíve is bennük dobog."