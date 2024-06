Van mire büszkének lenni: évadzáró a Nemzeti Színházban

Fotó: Nemzeti Színház

A gyermekek és a fiatalok olyan programokon vehettek részt, mint a Kölyöknapok a legkisebbeknek, színház-pedagógiai foglalkozások, pályaorientációs épületismertetés, az Ádámok és Évák Ünnepe a Magyar Kultúra Napján, illetve Nemzetiszínháztörténeti Vetélkedőn mérhették össze tudásukat a Bánk bán című előadás kapcsán. 9 alkalommal jelent meg idén is a Nemzeti Magazin, amely nemcsak a Nemzeti Színházban hozzáférhető, hanem Budapest kulturális helyszínein, illetve az idén nyáron a Balatonon is. A Színházi Olimpiáról elkészült egy reprezentatív album Kornya István szerkesztésében, és hamarosan elkészül a Nemzeti Színház legújabb évadkönyve is.

Az elmúlt évadban olyan művészek és kollégák kaptak jelentős díjakat, mint Bodrogi Gyula (Széchenyi Zsigmond-emlékérem), Blaskó Péter (Magyar Érdemrend Parancsnoki Kereszt Polgári Tagozat) Vidnyánszky Attila (Sota Rusztaveli Egyetem díszdoktor, Grúzia; Tamási Áron-díj, Tőkés-díj), Hobo (2024 Petőfi Zenei Életmű Díj), Trill Zsolt (Kossuth-díj, Arany Medál – legjobb férfiszínész díj), Eöri Szabó Zsolt (legjobb vágás/Skopje – Pozsgai Zsolt: Szeretlek, Faust!), Hosszú Marcsi (Magyar Teátrum Díj).

A Nemzeti Színház díjairól:

Sinkovits Imre-díj (Alapítva 2014-ben)

A Sinkovits Imréről, a Nemzet Színészéről elnevezett díjat a Nemzeti Színház társulata szavazza meg, és az a férfiszínész kapja meg, aki az adott évad legjobb alakítását nyújtotta, és emellett a színházért is feladatot vállalt.

Szörényi Éva-díj (Alapítva 2014-ben)

Szörényi Éva már 16 évesen a Nemzeti színpadán játszott, és pályája 23 évig töretlen volt, 1956 után azonban menekülnie kellett. Az Egyesült Államokban élt 2009-ig, ahol a magyar színjátszás hírnevét öregbítette. A művésznő 1991-ben tért vissza Magyarországra, ahol két egymás utáni estén fellépett a Nemzetiben. A róla elnevezett díj azt jelképezi, hogy a nemzeti kultúra nem ér véget az országhatároknál. Az elismerést a társulat szavazza meg, és az a színésznő kapja, aki az elmúlt évad legjobb alakítását nyújtotta, és a színház közösségéért is feladatot vállalt.