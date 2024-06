Vidnyánszky Attila: Szót értünk egymással, kíváncsiak vagyunk a másikra, és megértjük a másik igazságát

Megpróbálunk más szempontokat, szemszögeket mutatni a saját tréningjeinkből a külföldieknek, megosztjuk velük a gondolatainkat. A nap második fele talán izgalmasabb: összekeverjük a csoportokat, nemzetközi csapatok jönnek létre. Öt fiatal rendező pedig a Szentivánéji álom témájára készít tíz nap alatt a csoportokkal egy-egy 15-20 perces etűdöt, amelyet a zárónap estéjén mutatnak be a hallgatók. Minden évben csodálatos ünnep az utolsó nap, remélem, most is így lesz