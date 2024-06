Vidnyánszky Attila legújabb csodája: Esthajnal

Blaskó Péter Makar Csudrája egészen egyszerűen zseniális. Olyan megrendítő Blaskó Péter játéka, hogy szinte minden mondatánál összeszorul az ember szíve. Még a könnyedebb jeleneteinél is ott hordozza a hangsúlyaiban, szüneteiben a drámát az ország egyik legnagyobb színésze.

Bodrogi Gyulával a 90. születésnapján találkoztam utoljára. Akkor kezdődtek az Esthajnal olvasópróbái. Azt mondta: jó előadás lesz ez. Jó lesz. Nagyon jó lesz - hamiskásan mosolygott, majd hozzátette: ha csak el nem rontjuk.

Nem rontották el: Bodrogi Gyula a színpadon kopott cilinderben, foltozott ruhában amolyan seftelő, begurul a színpadra vándortrafikjával, itt minden kapható, de minden. Arany is? Ezüst is? Az is. De meg ne rágd, mert ennek az a titka, hogy valóban arany-e. A monológja megrendítő, a nézők döbbent csendben hallgatják. Aztán feláll a kocsiból, és táncra perdül - olyan "bodrogisan" -, a közönség pedig nyílt színi tapssal ünnepli, egészen addig, amíg ki nem megy a színpadról. Aztán váratlanul visszajön: „szünet következik” - mondja. Hangos nevetés, a drámai perceket egy pillanat alatt oldotta fel a zseniális színész.

A fiatalok - Berettyán Nándor, Herczegh Péter, Katona Kinga és Martos Hanga - olyan szenvedélyesek, hogy valóban egymás húsát tépik.

Az Esthajnalba szerelmes grófot alakító Szarvas József, és a bolondos Csiriklót játszó Rácz József is szenzációs, Esthajnal apját alakító Nyári Oszkár - a Karaván Színház vezetője és színművésze - pedig egészen elképesztően jó.

A tizenéves fiú - aki az előttem lévő sorban ül - mozdulatlanul, teljes beleéléssel nézi az előadást - előre dől, együtt lélegzik a cigánytábor lakóival.

Makszim Gorkij első, 1892-ben nyomtatásban is megjelent elbeszélése, a romantikus hangvételű, tragikus szerelmi történetet elmesélő Makar Csudra a neves orosz író egyik legnépszerűbb prózai műve, amely alapján több feldolgozás is készült. A legismertebb ezek közül az 1976-ban óriási sikerrel bemutatott, Emil Loteanu által rendezett zenés játékfilm, A cigánytábor az égbe megy. Az Esthajnal című darabot e két mű ihlette.