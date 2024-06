A közönséget is magával ragadta a szuggesztív művészi produkció



Szuggesztivitás, férfierő, elszántság, a legkisebb impulzusokra is reagáló együttmozgás és összhang jellemezte a Nemzeti Táncszínházban bemutatott vizsgakoncert-előadást, melyet a Magyar Táncművészeti Egyetem színpadi tánc szakirányú végzős hallgatói mutattak be június 7-én és 8-án. A közönség véget nem érő standing ovationnel jutalmazta a diákokat, jóllehet tudvalévő, hogy a hazai nézők ritkán fejezik ki rajongásukat állva a művészek felé. Ezúton is bátorítani szeretnénk mindenkit, tartsa meg ezt a kiváló szokását, hiszen szenvedélyes nép vagyunk és egy ilyen erős visszajelzés a művészeket is bátorítja.

A műsor fő attrakciójának számító Hamilton című musical előtt a Chorus Line, Le Jazz Hot, Xoxo, A halál és lányka című produkciókat láthatta a közönség.

A műsor felkészítő tanárai Kalmár Attila, Végh Krisztina, Darai Tamás, Túri Lajos Péter, Szőllősi Krisztina, Hajszán Kitti és Rácz Sándor mesterek voltak.

Részlet a Hamilton című musical előadásából

Fotó: Magyar Táncművészeti Egyetem

Az előadásról a Harangozó Gyula-díjas, Fodorné Molnár Mártát, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorasszonyát kérdeztük:

– Egy színpadi záróvizsgára való felkészülés nagyon összetett, érdekes feladat. A végzős hallgatók egységesen rendelkeznek (egy) nagyon magas szintű technikai tudással, de az oktatóknak a vizsgadarabok kiválasztásánál a hallgatók személyiségét, egyéniségét is figyelembe kell venniük. Nagy elégedettséget okoz és nagyon jó eredmény születik, ha összetalálkozik a koreográfia és az előadó, ha a hallgató valóban olyan feladathoz és ezáltal lehetőséghez jut, amelyben megcsillanthatja technikai tudása legjavát és művészi képességeit. Természetesen a hallgató is érzi, ha „testhezálló” számára a feladat, még inkább motiválja és valóban „szárnyalni” fog.

A Bécsben élő Rácz Sándort nem kell bemutatnunk, a Broadway musicalszínésze, koreográfus és mestertanár, akinek koreográfiáját letisztultság és kifinomultság jellemezte. Egyetlen mozdulat sem volt túl sok, nyoma sem volt hatásvadászatnak, hanem professzionális, elegánsan visszafogott, ám sokat ígérő, forró levegőjű produkciót láttunk. A Chorus Line egy próbatáncot varázsolt elénk sorsdöntő pillanatokat megélő, izguló diákokkal és a világot jelentő deszkák kihívásai előtt álló fiatalok lelkesedésével.