Szép álom szállj a szívemre - gálakoncertre készül a Budapesti Operettszínház

Színpadra lépnek a Budapesti Operettszínház sztárjai, Bojtos Luca, Bordás Barbara, Kiss Diána, Dénes Viktor, Laki Péter és Ninh Duc Hoang Long.

Lehár Ferenc Komáromból indulva igazán megküzdött azért, hogy elismerjék.

Viszontagságos pályakezdése után operettjeinek bemutatói elhozták számára a vágyott sikert, és a komponista az egyik legkeresettebb és legnépszerűbb zeneszerzővé vált.

Kiss Diána.

Fotó: Várady Nikolett / Budapesti Operettszínház

Zenei nagyságát alátámasztja Giacomo Puccini nyilatkozata, aki azt mondta róla, hogy amennyiben Lehár érdeklődése az operák világa felé terelődik, legnagyobb ellenfele lett volna.

Szerencsére azonban az operett műfaját választotta, hogy szárnyaló dallamaival, elementáris humorával, finom lírájával és mély drámaiságú muzsikájával világszerte rajongott és tisztelt alkotó legyen.

A többi pedig már történelem, operettjeit mind a mai napig óriási érdeklődés övezi: slágerei velünk élnek, bennünk szólnak, dúdoljuk őket, ha elcsüggedünk és megiszunk egy pohár pezsgőt, vagy ha éppen jó kedvre derülünk és megiszunk egy pohár pezsgőt...

Ninh Duc Hoang Long.

Fotó: Várady Nikolett / Budapesti Operettszínház

A Budapesti Operettszínház a legendás zeneszerző életművéből nyújt nagyívű válogatást.

Közreműködik a színház Énekkara (karigazgató: Szabó Mónika) és Balettkara (balettigazgató: Apáti Bence).

Az est koreográfusai Virághné Németh Zsuzsanna és Lendvai Zsolt, a Budapesti Operettszínház Zenekarát Pfeiffer Gyula főzeneigazgató vezényli, a gálakoncert rendezője Homonnay Zsolt.

Fotó: Budapesti Operettszínház

Jegyeket ezen a linken válthatnak.

Februárban volt 100 éve, hogy mutatták be a Theater an der Wienben Kálmán Imre egyik legnépszerűbb nagyoperettjét, a Marica grófnőt. Az ünnepi alkalomból február 28. és március 3. között többször is műsorra tűzték a legendás darabot.

Gálaműsorral tisztelegtek a magyar daljáték megteremtője előtt is. Kacsóh Pongrácot, a magyar operettjátszás kivételes alkotóját ünnepelték.