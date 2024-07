Mandoki Soulmates koncert lesz Budapest szívében

Jethro Tull – Thick as a Brick: Ez a zenekar hatalmas kihívást jelent egy album kiválasztásában számomra, mert Jethro Tull volt rám a legnagyobb hatással, a Thick as a Brick-et kellene választanom, mert ez egy teljesen kidolgozott remekmű. És mivel ez egy amolyan zenei tour de force, néha nem koncentrálunk eléggé Ian költői kifinomultságára és éleslátására. Ian Anderson a Mandoki Soulmates zenekarunk egyik alapító tagja, de ezt a zenét már a Vasfüggöny túloldalán szerettem, amikor a bandánk még csak egy álom volt. Számomra Ian a rock történetének legnagyobb zsenije, és sok generáció számára irányadó fény volt – és lesz azoknak is, akik még következnek.

Porcupine Tree, Fear of a Blank Planet: Szeretem, ahogy ez az album megmutatja Robert Fripp King Crimson hatását, és egyben a keményebb prog-rock újjászületését képviseli a 2000-es évek elejéről. Személyes beszélgetéseimből Steve-vel tudom, hogy még sok minden vár ránk az innovatív és sokoldalú zseniális ember részéről. Különösen nagyra értékelem munkáját kedvenceim – King Crimson, Yes és Jethro Tull – számos albumának remixei.

Genesis, Selling England by the Pound: Sokat dolgoztam Phil Collins-szal, és volt lehetőségem sok mindenről beszélgetni vele, beleértve mélyreható beszélgetéseket erről az albumról, amely a kedvencem a Genesistől. A szöveg, "Can you tell me where my country lies?" még mindig sokatmondó és meghatározó számomra.

Yes, Close to the Edge: Micsoda dicsőséges pillanat a prog-rockban, bizonyítja, hogy a műfaj képes a szárnyaló romantikára. Hallottál már a The Dark Side of the Moon-ról – ez itt "The Bright Side!" Mind Steve Howe, mind Rick Wakeman virtuozitásuk csúcsán játszanak ezen az albumon, és Jon Anderson énekének operai minősége van, ahol a hangjának érzelmi hatása önmagában is kiemelkedő.