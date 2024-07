Véget ért a Campus fesztivál, idén mintegy 121 ezer vendég volt

Idén 21 programhelyszínnel várták a szervezők a látogatókat, a teljes zenei kínálatban közel háromszáz zenei produkció volt, csak a zárónapon 95 programon vehettek részt a látogatók. A Campus Fesztivál turisztikai jelentőségét mutatja, hogy négy napra teljesen megtelt Debrecen és környéke, a városban a megszokottnál is jóval többen fordultak meg, a szállásfoglaltság gyakorlatilag 100%-os volt.

Fotó: Campus Fesztivál



A Campus több éve arra törekszik, hogy olyan biztonságos, családbarát, kulturált fesztivál legyen, amely valóban minden korosztályt elér. A fesztivál megvalósításában kiemelt szerepet vállal a Debreceni Egyetem: a zenei színpadok mellett évek óta fontos szerepet kap az egyetemi aktivitásokat bemutató Egyetem Tér, ebben az évben pedig a kínálat a Debreceni Egyetem Színpaddal bővült, ahol mások mellett a Margaret Island, a Brains, Manuel, T. Danny és az R-Go is fellépett.

A szerdai este ezen túl különleges élményt tartogatott az idén felvételizőknek a Campuson, hiszen itt tartották az országos Pont Ott Partit, a nagyszínpadon pontban 20 órakor Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelzésére hozták nyilvánosságra az idei ponthatárokat.

„Ami talán a legfontosabb, hogy az idei Campus Fesztiválra még inkább kijelenthetjük a családbarát elnevezést.” – nyilatkozta Miklósvölgyi Péter, a fesztivált szervező Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. egyik ügyvezetője. „Az elmúlt évekhez képest is jelentősen megnőtt a különböző korosztályok és generációk jelenléte a fesztiválon, ami azért is fontos visszajelzés nekünk, mert elértük a célunkat, hogy minden korosztály jól érezze magát ebben a komfortos nagyerdei környezetben. Miklósvölgyi Péter kiemelte, hogy a Campus még mindig pénztárcabarát étel- és italárakat tud nyújtani a fesztiválozóknak. „Idén a négy estéből háromszor is gyakorlatilag elértük a Metal-Sheet Nagyszínpad előtti terület befogadóképességének határait, ezen a nézőtéren kitehettük a képzeletbeli megtelt táblát. A közönség és a fellépőink visszajelzése alapján úgy látjuk: sikerrel zártuk az idei évet, ami nem túlzás, hogy elég egyedülálló a mai fesztiválpiacot látva.”- zárta röviden az ügyvezető.