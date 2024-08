Táncművészek a Biodómban, avagy mozdulat és lendület, tűz és víz Darab Dénes fotóművészetében

Fotó: Darab Dénes/Denis Piece

Milyen kapcsolatban áll a színekkel? Látni-e összefüggést az adott évszak, esetleg a saját hangulata, illetve a képek színezése, annak intenzitása között?

Jelenleg, ami a lelkivilágomat dominálja az a zöld és az arany szín. Természetesen minden művészi korszaknak megvannak a dominánsabb színei. A kreatív koncepció megalkotásánál azt már tudom, hogy hogyan használok bizonyos színeket. Volt egy nagyon erős kék korszakom, valamint vörös színnel is dolgoztam már korábban. De zölddel még nem, most ez a szín hívogatott nagyon. Emlékszem, mint minden alkotási folyamat részeként, most is volt kétségem, hogy biztosan működni fog-e ez a szín? De ezeken túl kell mindig lépni és hallgatni a megérzéseinkre, ösztöneinkre, intuíciónkra. Tudatosan követem a kínai asztrológiát és most a fa sárkány évében járunk, amelynek két fő színe a zöld és az arany.

Fotó: Darab Dénes/Denis Piece

Absztrakt képeknél mozgásról, lendületről, vagy kontrasztról beszélünk, vajon volt-e már élménye az illatokkal? Létrehoz-e Önben leképezendő élményt egy-egy különleges parfüm?

Húha, igen... A parfümök világa mindig is vonzott és egész életemben az ízlelésben is szerepet játszott. Már korábban megfogalmazódott bennem, hogy bármit is csináljak az életben még, az biztos, hogy valamelyik érzékszervünkhöz lesz kötve. Kérdésére reflektálva, bennem inkább az fogalmazódott meg, hogy én milyen parfümöt készítenék, nagyon szeretek ízlelni a szaglásommal.

Fotó: Darab Dénes/Denis Piece

Látni-e a munkája íve során különböző alkotói fázisokat?

Abszolút. Az első korszakom a fekete-fehér korszak, amely 2015 szeptembere és 2016 ősze közötti időszakot öleli fel. Ezt követi az első színes korszakom, amely a második New York-i sorozattal kezdődik 2018-tól 2019-ig. A második színes konceptuális korszakom 2021-2022 között volt, mely a divatfotókba ment át.

Ezt követte egy rövid kísérletezés a mesterséges intelligenciával készített képekkel, mely formát és technológiát is arra használtam fel, hogy feltérképezzem a tudatalattimat,

később pedig visszatértem a gyökerekhez, a táncfotográfiához, amit rendkívüli módon élvezek és szeretek. Érdekel a mozgókép és egy művész rövidfilm rendezése is. Emiatt is szeretném a portfólióm egy részének a tulajdonjogát eladni, hogy egy művész rövidfilmet készíthessek és Cannes-ba nevezzem. Itt fontos kiemelnem, hogy amikor ma megbíznak egy fotós munkával, akkor már nemcsak arról van szó, hogy megbízást adnak egy művészi végtermékre, hanem egyúttal befektetést is hajtanak végre.