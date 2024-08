Itt van Ókovács Szilveszter válasza a Magyar Pétert reklámozó Rost Andreának

"Hallgattassék meg a másik fél is"

Fontos tudni, hogy operaházakat sosem egy-egy énekes fanklubja vezet, hanem a művészektől józan távolságot tartó menedzsment. Ettől függetlenül a személyes kapcsolattartás nálunk is létezik, a művészeti igazgatás mindenkivel szervez beszélgetést.

Rost Andrea így is külön polcon volt. Soha egyetlen aktív énekesnő házában nem jártam személyesen, nála viszont kétszer: régiben is, újban is. Nemcsak étteremben egyeztettünk, de a Székely Bertalan teremben is, ahol a különösen becses személyiségeket fogadom (fogadószalonnak épült, utóbb viszont csak a havi tárvezetői értekezleteket tartották benne). És egy igen kellemes Anna-bált is töltöttünk együtt, ahol az OPERA művészei mindig közreműködnek. Ennyit a személyes részéről.

Ha a Művésznő évről évre azt állítja, hogy a Székely teremben “pöffeszkedem”, az attól még nem lesz igaz, ahogy az sem, hogy a korábbi főigazgatói szoba lett volna Gustav Mahleré. Ezeket a művésznő rosszul tudja, ezek tárgyi tévedések, amelyeket tavaly már cáfoltam. A főigazgatói bázis a két nagy építkezés alatt volt csak a Székely terem, hogy elférjenek értekezletek, terepasztalok, mágnestáblák és a nagy kijelző. Ebben az 5 esztendőben nem jártak nézők a bezárt Operaházban és elektromos hősugárzókkal melegítettünk, mert fűtés sem volt. Az épület újranyitása óta kizárólag turisták látogatják a Székely Bertalan termet (tegnap esti fénykép mellékelve).

Dolgozószobám a szomszédos, 12 m2-es ablaktalan fülke, amely a bal proszcéneum páholy előtere, és ahonnan folyamatosan tudok próbát hallgatni, előadást látogatni. A Házban elhíresült neve“Kis Lyuk”, nem kifejezetten illik össze a pöffeszkedéssel. (Kép mellékelve.) Néhány esetben tényleg beszéltem a közönséghez az innen nyíló páholyból, de épp azért, hogy ne a színpadon vonulgassak, az maradjon csak az aktív művészeké, és ne álljak háttal a zenekarnak, mert akkor meg az volna egyesek problémája.

Valójában extra kicsi asszisztenciával dolgozom. 22 éve ugyanaz a kolléganő a titkárnőm, egy távolabbi irodában dolgozik, ideje felét protokoll ügyek teszik ki. Munkámat ötéves laptop, kétéves tablet és tavalyi telefon segíti, ezek mind nálam vannak, teljes mobilitásban létezem, szolgálati szponzorautómat magam vezetem. Ítélje meg ki-ki, hogy ez a legnagyobb magyar kulturális intézmény élén, három nagy telephellyel, 1.300 alkalmazottal és szerződéses művésszel 13 éve valóban túlzás-e?