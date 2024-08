A Mandoki Soulmates koncertje elkápráztatta a közönséget

A jelenlegi világunk számos válsággal küzd, és ezek közepette a Mandoki Soulmates új dalai reményt nyújtanak, és erősítik az ellenállásunkat a pusztító pesszimizmus ellen. Újra több bátorságra van szükségünk az utópiához – a bátorság olyan embereket hív, mint mi! Maradjunk hangosak a szabadságért és a békért, álljunk ki a megosztottság, az álhírek és a gyűlöletbeszéd ellen, és támogassuk az igazságot, a generációk közötti igazságosságot és az emberiséget! A zene a legnagyobb egyesítő erő!

– mondta már korábban is Leslie Mandoki.

Elkápráztatták a közönséget

A világhírű Mandoki Soulmates immár évek óta visszatérő vendége Budapestnek, és idén is sikerült túlszárnyalniuk az elvárásokat. A zenekar legújabb listavezető albuma, az A Memory Of Our Future bemutatásával kápráztatta el a közönséget, miközben korábbi slágereik és különleges feldolgozásaik is felcsendültek. A színpadon nemcsak a zene, hanem a háttér is lenyűgöző volt. A Bazilika impozáns épülete mellett a friss lemez borítójáról ismert fekete hattyúval indult az este, amely látványos zenei és vizuális élmény játéka volt. A legendás gitárosok, Mike Stern és Al Di Meola, (mindketten a zenekar alapító tagjai), most is bebizonyították, miért tartják őket a zene világának élvonalában. Stern virtuóz játéka és egyedi stílusa, valamint Di Meola fúziós jazz iránti szenvedélye és technikai bravúrjai valódi élménnyé tették az estet.

A Mándoki Soulmates koncertje a Szent István téren 2024. augusztus 18-án.

Fotó: Polyák Attila - Origo

A közönség szinte együtt lélegzett vele

A szaxofonos szekcióban John Helliwell, a Supertramp zseniális alapítója, a többszörös Grammy-díjas művész karrierje során számos ikonikus dallamot szerzett, és most is lenyűgözte a közönséget kifinomult előadásával. Nick Van Eede, a Cutting Crew karizmatikus énekese is többek között előadta világslágerét, az (I Just) Died In Your Arms Tonight-ot.

Nick energikus és érzelmes előadása során a közönség szinte együtt lélegzett vele. Az este érzelmes pillanatait erősítette Richard Bona előadása is, aki a Kis kece lányom című népdalt tolmácsolta nagy átéléssel és sikerrel. A koncert egy másik emlékezetes pillanata volt, amikor a Szomorú vasárnap instrumentális átdolgozása csendült fel. A Seress Rezső világhírű dalát Csicsó a cimbalmos és Till Brönner trombitajátéka idézte meg, ami különösen megható volt, és nem csak amiatt mert vasárnap este hangzott el. Till precíz játékstílusával a jazz világában világszerte elismert művész, ezúttal is elvarázsolta a publikumot.